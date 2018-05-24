Türk işadamından kötü haber... Eve giden arkadaşları fark etti

İzmir Fen Lisesi ve Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına İngiltere'de devam eden Yunes UK Ltd. Business Connections isimli şirketin sahibi 36 yaşındaki işadamı Yunus Esmer, Londra'daki evinde ölü bulundu.

MERAK EDİP EVİNE GİTTİLER

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, uzun zamandan beri Londra'da ticaretle uğraşan işadamından haber alamayan arkadaşları evine gidip baktıklarında korkunç manzara ile karşılaştı.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yapılan kontrol sonrası işadamının hayatını kaybettiği belirlendi. İşadamının kalp krizi mi yoksa başka bir sebepten dolayı mı öldüğünün, yapılacak otopsi sonucu sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İzmirli işadamı Yunus Esmer'in cenazesinin uçakla kente gönderileceği ve daha sonra ailesinin belirlediği bir tarihte son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.