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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya Haberleri'Türk helikopterine ateş açıldı' iddiası Yunanistan'ı karıştırdı...
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Dünya
11.04.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

'Türk helikopterine ateş açıldı' iddiası Yunanistan'ı karıştırdı...

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'Türk helikopterine ateş açıldı' iddiası Yunanistan'ı karıştırdı...

Yunanistan basını dün 'Türk helikopterine ateş açıldı' iddiasını duyurmuş ancak iddia yalanlanmıştı. BBC Türkçe'nin haberine göre yaşanan bu durum Yunanistan'daki koalisyon ortakları arasındaki çelişkileri ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde "Yunan medyası salı sabahının ilk saatlerinden itibaren 'Kaş ile Meis Adası arasında kalan Karaada'ya yaklaşmakta olan Türk sahil güvenliğine ait bir helikoptere izli mermilerle ikaz atışları yapıldığını ve Türk helikopterin yön değiştirerek Türk kıyılarına döndüğü' haberlerini geçti. Ancak sözü edilen olayla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Sadece Yunan medyasında haber olarak veriliyor ve çok ciddi olduğu vurgulanıyordu. Haberin büyük boyutlar kazanmaya başladığı bir anda, Yunanistan'da Başbakanlık'tan bir açıklama geldi. Açıklamada "Söz konusu helikopterin Yunan hava sahasını ihlal etmediği, yaşananın basit ve olağan bir şey olduğu" belirtiliyordu.

Ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı da benzer bir açıklama yaptı. Ancak Savunma Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmadı" denildi.

'TEHLİKELİ BİR HAYAL ÜRÜNÜ'

Yunanistan'daki bu çelişkili haberlerden bir gün sonra ise Fileleftheros gazetesinin manşetinde, "Helikopter de tehlikeli bir hayal ürünü" başlıklı bir haber yayımlandı.

ÇİPRAS TATBİKATI BASINDAN ÖĞRENDİ

BBCTürkçe'deki haber şöyle devam ediyor:

Habere göre yaşananlar, Türkiye ile ilişkilerinde gerilimin azalmasını talep eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile sert açıklamalarına devam eden Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "milli konulara bakışları" arasındaki görüş ayrılıklarını ön plana çıkardı.Gazete, yaşanıp yaşanmadığı bile henüz anlaşılamayan bu garip olayın dışında, Başbakan Çipras'ın, Savunma Bakanı Kammenos'un bir önceki hafta Ege Denizi'nde aniden ilan ettiği kısa süreli "Pirpolitis" tatbikatından haberi olmadığını ve Yunan medyasından öğrendiğini de yazdı. Türkçe "Barutçu" anlamına gelen "Pirpolitis" tatbikatının senaryosu da "Ege Denizi'nde Türk komandoları tarafından işgal edilen" bir adacığın Yunan komandoları tarafından kurtarılmasıydı.

PEKİ O ZAMAN YUNAN ASKERLER NİYE HAVAYA ATEŞ AÇTI?

Hükümet kaynaklarına yakınlığı ile bilinen gazete, "Söz konusu Türk helikopteri Yunan hava sahasını ihlal etmediğine ve Yunan sivil havacılık raporlarında böyle bir uçuşun varlığı tespit edilmediğine göre, Ro Adası'ndaki Yunan askerlerin havaya neden ateş ettiği" sorusunun arkasında Kammenos'un talimatının bulunduğunu iddia etti.

Gazete, yaşananların Kammenos ile Çipras'ı bir kez daha karşı karşıya getirdiğini yazdı.

NEDENİ SEÇİM BARAJI KAVGASI

Gazete sonuç olarak, Kammenos'un Türkiye ve Makedonya gibi hassas konularda savaş çığırtkanlığı yapmasındaki asıl amacının, bütün nabız yoklamalarında yüzde 3 barajının altında bulunan ANEL Partisi'nin milliyetçi taraftarlarını toplamak olduğu kanısına varıyor.

Kammenos'un Türkiye'ye karşı "Gücünüz yetiyorsa gelin", "1821 de Osmanlı'yı yendiğimiz gibi bugün de Türkiye'yi ezer geçeriz", "Erdoğan gibi deli biriyle konuşacak bir şeyimiz yok" ya da Edirne'de hâlâ tutuklu bulunan iki Yunan askerin "rehine alındıkları" gibi söylemlerinin başbakan Çipras'ı ve SYRIZA'lı milletvekillerini son derece rahatsız ettiği ancak hükümeti düşürmemek için seslerini çıkarmadıkları gözleniyor.

Kammenos'un söylemlerinin ayrıca, Yunan Silahlı Kuvvetleri içinde ve Savunma Bakanlığı personeli arasında da ikilik yarattığına dikkat çekiliyor.

"Yangına körükle gitmekle" suçlanan Milliyetçi "Bağımsız Helenler-ANEL" Partisi lideri Kammenos, 2015 seçimlerinde tek başına hükümet kuramayan radikal sol SYRIZA ile hükümet kurmayı kabul etmiş ve Savunma Bakanlığı'nı üstlenmişti.

Türk-Yunan ilişkilerindeki ve Makedonya Cumhuriyeti ile isim anlaşmazlıkları konularında milliyetçi söylemleriyle dikkati çeken Kammenos'un SYRIZA'yı uzun zamandan bu yana rahatsız ettiği de bilinen bir gerçek.

 

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