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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları kabin memuru, Dünya Kabin Memurları Günü için duygulandıran bir film hazırladı

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Türk Hava Yolları kabin memuru, Dünya Kabin Memurları Günü için duygulandıran bir film hazırladı

Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez, her yıl 31 Mayıs’ta kutlanan Dünya Kabin Memurları Günü için özel bir kısa film hazırladı.

Film, bayrak taşıyıcı ile seyahat eden milyonlarca yolcunun, güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının hikayelerinden ilham alıyor.

Türk Hava Yolları kabin memuru, Dünya Kabin Memurları Günü için duygulandıran bir film hazırladı

Lisans eğitimini reklamcılık bölümünde tamamlayan ve gökyüzündeki kariyeri öncesinde Türk Hava Yolları’nın reklam setlerinde görev alan Tolga İçmez beş yıldır severek yaptığı kabin memurluğu ile eski deneyimini bir araya getirerek anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Türk Hava Yolları kabin memuru, Dünya Kabin Memurları Günü için duygulandıran bir film hazırladı

Türk Hava Yolları ile dünyanınn 124 ülkesine görev uçuşu gerçekleştiren 12 bin kabin memurundan biri olan genç yönetmen, tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla katılıyor. Sosyal paylaşım platformu Youtube’da da videolarını paylaşan Tolga İçmez daha önce “büyük göç” konulu bir çalışmaya da imza attı.
Türk Hava Yolları kabin memuru, Dünya Kabin Memurları Günü için duygulandıran bir film hazırladı


Evde, havalimanında ve uçak içerisinde gerçekleştirilen, toplamda 5 gün süren çekimlerde Tolga İçmez’e 6 kabin memuru destek oldu. Üç dakikalık film için 6 saatlik görüntü alındı. Seslendirmeleri de kabin memurları tarafından gerçekleştirilen film izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Film ile ilgili yorumlarını dile getiren Tolga İçmez, “Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Daha önce Türk Hava Yolları reklamlarını çeken ekipte çalışmıştım, bugün Türk Hava Yolları ekibinin bir parçası olarak film çekiyorum. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bana bu filmde destek olan tüm arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür eder ayrıca Dünya Kabin Memurları Günü’nü kutlarım.” dedi.

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