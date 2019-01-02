Türk Hava Yolları 2 bin 600 personel alımı ne zaman? 2019 THY personel alımı
Türk Hava Yolları (THY) yapacağı personel alımlarıyla 2019 yılında da kadrosunu genişletmeye devam edecek. THY'nin filosunu genişletmesine bağlı olarak 2019'da yaklaşık bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapması bekleniyor. Peki, THY 2 bin 600 personel alımı ne zaman yapılacak?
THY'nin, büyümesine bağlı olarak her sene kokpite ve diğer birimlere personel alımı yapılıyor. 2019 yılının başlamasıyla birlikte THY'nin bu yıl yapacağı istihdamlar merak edilmeye başladı. Konuya dair açıklama geçtiğimiz aylarda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den gelmişti. Ekşi, bini pilot, bin 600'ü kabin memuru olmak üzere toplamda 2 bin 600 personelin kurum bünyesine alınacağını açıklamıştı. İşte, THY personel alımı hakkında detaylar...
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak 2019'da bin pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını açıkladı. THY'nin, büyümesine bağlı olarak her sene kokpite ve diğer birimlere personel alımı yaptığını bildiren Ekşi, bu kapsamda 2019 yılı içinde istihdam planladıklarını ifade etti.
THY'ye 2019'da 41 yeni uçak geleceğini ve bazı uçakların filodan çıkacağını ifade eden Ekşi, filonun genişlemesine bağlı olarak 2019’da bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi. Ekşi, "Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim." dedi.
"DAHA FAZLA PERSONELE İHTİYAÇ OLACAK"
THY'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Ekşi, "Bize hizmet veren firmalar da özellikle İstanbul Havalimanı'nın mekansal büyüklüğüne bağlı olarak daha fazla eleman alıyorlar. İstanbul Havalimanı tüm fazlarıyla tamamlandığında 250 bine yakın personel çalışacak. Biz de doğal büyümemize bağlı olarak eleman alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek ki en büyük hedefimiz bu, daha fazla personele ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası THY, son yıllarda yakaladığı başarı ve artan yolcu talebi dolayısıyla bir yandan filosunu ve uçuş ağını genişletirken diğer yandan da personel sayısını artırıyor.
THY'nin 2019 yılı için planladığı alımlar için başvuru şartları ve kesin tarih henüz netleşmedi. Bu konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizden aktaracağız.
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