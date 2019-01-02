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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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02.01.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları 2 bin 600 personel alımı ne zaman? 2019 THY personel alımı

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Türk Hava Yolları 2 bin 600 personel alımı ne zaman? 2019 THY personel alımı

Türk Hava Yolları (THY) yapacağı personel alımlarıyla 2019 yılında da kadrosunu genişletmeye devam edecek. THY'nin filosunu genişletmesine bağlı olarak 2019'da yaklaşık bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapması bekleniyor. Peki, THY 2 bin 600 personel alımı ne zaman yapılacak?

THY'nin, büyümesine bağlı olarak her sene kokpite ve diğer birimlere personel alımı yapılıyor. 2019 yılının başlamasıyla birlikte THY'nin bu yıl yapacağı istihdamlar merak edilmeye başladı. Konuya dair açıklama geçtiğimiz aylarda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den gelmişti. Ekşi, bini pilot, bin 600'ü kabin memuru olmak üzere toplamda 2 bin 600 personelin kurum bünyesine alınacağını açıklamıştı. İşte, THY personel alımı hakkında detaylar...

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak 2019'da bin pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını açıkladı. THY'nin, büyümesine bağlı olarak her sene kokpite ve diğer birimlere personel alımı yaptığını bildiren Ekşi, bu kapsamda 2019 yılı içinde istihdam planladıklarını ifade etti.

THY'ye 2019'da 41 yeni uçak geleceğini ve bazı uçakların filodan çıkacağını ifade eden Ekşi, filonun genişlemesine bağlı olarak 2019’da bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi. Ekşi, "Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim." dedi.

"DAHA FAZLA PERSONELE İHTİYAÇ OLACAK"

THY'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Ekşi, "Bize hizmet veren firmalar da özellikle İstanbul Havalimanı'nın mekansal büyüklüğüne bağlı olarak daha fazla eleman alıyorlar. İstanbul Havalimanı tüm fazlarıyla tamamlandığında 250 bine yakın personel çalışacak. Biz de doğal büyümemize bağlı olarak eleman alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek ki en büyük hedefimiz bu, daha fazla personele ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası THY, son yıllarda yakaladığı başarı ve artan yolcu talebi dolayısıyla bir yandan filosunu ve uçuş ağını genişletirken diğer yandan da personel sayısını artırıyor.

THY'nin 2019 yılı için planladığı alımlar için başvuru şartları ve kesin tarih henüz netleşmedi. Bu konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizden aktaracağız.

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