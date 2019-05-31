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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
31.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yılı için klipli kutlama

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Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yılı için klipli kutlama

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yayımladığı video kliple Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle video klip hazırladı. Büyük beğeni toplayan klip, 'Asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz parçası Hava Kuvvetlerimizin 108'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun' notuyla MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Klipte, Türk Hava Kuvvetleri'nin tatbikat, operasyon ve gösterilerinden görüntüler yer aldı.

BAKAN AKAR MESAJ YAYIMLADI

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Akar mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"01 Haziran 1911’de kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Türk Hava Kuvvetleri; bugün üstün bir hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasında yerini almıştır. Sahip olduğu geniş görev yelpazesi ve hassas taarruzda sunduğu eşsiz yetenekleri ile harekât ortamının asli unsurlarından olan ve her koşulda 7 gün 24 saat görev yapabilen Hava Kuvvetlerimiz, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer unsurları ile uyum içerisinde çalışarak büyük başarılar elde edilmesine önemli katkıda bulunmuştur, bulunmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri terörle mücadele harekâtındaki görevlerinin yanı sıra barışa destek faaliyetleri kapsamında uluslararası alanda üstlendiği görevleri de başarıyla yerine getirmekte ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir."

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