Türk futbolunda tarihi adım... İşte tüm ayrıntılar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'dan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu:

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Ben bu akşam çok mutluyum. Türk futbolunun ve kulüplerin kurtulması için senelerdir çabalıyorduk ve artık sonuç verdi. Kulüplerde yeni bir borçlanma değil. Mevcut borçların yapılandırılması. %50'sini başardık. Bundan sonra da inşallah tamamını başaracağız.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Çalışmalara başladık, el ele verdik. Sizlere bugün bu çalışmayı detaylı olarak anlatacağız.

Yabancı sermaye bankayla benim bankam en ön planda.Bankaların kulüplerden alacaklarının tamamı teminat altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Kulüplerimizin şu an sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Bu bir gerçek. Bu sistem, yönetime müdahale eden değil, aksine bundan sonra kulüplerde herkesin başkan olabilmesine imkan sağlayan bir sistem. Kulüpler artık bütçeleriyle devam edecek, borçlanma olmayacak. Kulüplerimiz acı bir reçeteyle karşılaşacaklar. Bu reçeteye göre de verilen bütçe miktarında transfer yapabilecekler. Ortada olmayan bir paranın kulüplere aktarılması gibi bir durum değil.

Şu an kulüplerin bankalara olan borçları yapılandırılıyor. Borç miktarları artmayacak. Sadece bütçelerine göre hareket etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca sadece futbol AŞ değil, derneklerin de borçlarının yapılandırılması söz konusu.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi çok olumlu havada geçti. Hepsi bu sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımların kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa gelirleri hariç kabaca 600 milyon TL civarındadır. Yani dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz.

Aslında Türkiye'de başarılı olunması için yapılan bütçelerin normal şartlarda artı vermesi lazım. Ama sorun önceki yıllara dayanıyor.

Bir kulübün yayın, seyirci, sponsorluk gibi gelirleri var. Bir de giderler var. Faaliyet giderleri düşülüyor ve sonra kullanılan kredinin faizi ödeniyor. Ama sadece faiz değil, anaparayı da ödemek lazım. Bugün kulüplerimizin bazıları faizleri bile ödeyemiyor.

Soru: Yeniden yapılanmada borç silme kamu veya özel bankalarda borç silme gündeme gelecek mi?

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak. Kulüp başkanlarımız gerçeğin farkında, proje oldukça olumlu karşılandı.

Biz herkesin işini iyi yapmasınız istiyoruz. İş ile ilgisi olmayan kişilerden çok kötü yorumlar gördüm. Hiçbir borcun silinmesi gündemde değil.

Denetleme bölümü için mevcut lisans kuruluşumuzda bazı değişiklikler yapılacak. Şu anda Avrupa'ya giden takımlarımızı UEFA, geri kalan takımlarımızı da biz denetliyoruz. Artık tüm takımlarımızın denetimi TFF'de olacak. Yani artık UEFA problemi de bitecek.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Konudan haberleri olmayanların çok farklı yorumlarını gördük, çok üzüldük. Türk halkı bu yapılandırma işini bilmek zorunda. Biz bunu anlatmak zorundayız. Tekrar tekrar söylüyorum. Daha önce vermiş olduğumuz kredilerin yeniden yapılandırılmasını, bütün diğer sektörlere yaptığımız gibi yapacağız. Kimse bunu çok görmesin. Kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört banka var. Dört banka sisteme katılacak, teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye bağlanacak.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: 4 büyük kulübümüz UEFA tarafından ilgileniyor. Diğer takımlar bizim tarafımızdan denetleniyor. Artık bütün kulüpleri biz denetleyeceğiz. Benden lisans alamayan zaten Avrupa'ya gidemeyecek. Ulusal Fair Play uygulanacak. UEFA da bunu bizden istiyor artık zaten. Kulüplerimizin çoğu normalde bankaya gitse kredi alamazlar, bankada kapıdan içeri bile giremezler.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Bu 4 büyükleri kurtarma operasyonu gibi anlaşılmasın. Göztepe bile bile amatör liglere kadar düştü. Bunlar hep ekonomik sebeplerden. Bu durumlar yaşanmasın diye böyle bir projeyi hayata geçirdik.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Sivasspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe sıfır veya çok az borçla gidiyorlar. Yeni sistemle bu tarz kulüplerimize de bir teşvik yapmak istiyoruz. Tıpkı bütçe planlarına uymayacak kulüplerin cezalandırılacağı gibi...

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Tarafların hepsi çok mutlu. Tarihi bir adım atılıyor. Bu adımı hep beraber destekleyelim. Bu yapılan hareket, kulüplerimizin yaşaması için yapılıyor.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: 4 büyüklere zaten UEFA karışıyor. Sezon içinde her harcamasına bakıyor. Biz de artık TFF olarak kulüplerimizi bu şekilde denetleyeceğiz. Dertlerini gelip bize söylesinler, UEFA'ya söyleyeceklerine. Fenerbahçemizin çok önemli bir toplantısı var UEFA ile. Burada alınan kararlar bile Fenerbahçe için bir artı olacaktır UEFA'da.

Bugün UEFA, sizin edeceğiniz zarara kadar karışıyor. Şimdi TFF, TBB ile beraber hareket edip buna karışacağı zaman neden problem oluyor? Kulüplerimiz yabancılara gideceklerine burada bize anlatsınlar dertlerini. Değişik bir şey yapılmıyor burada.





TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Son 6 aydır Türkiye’de yoğun bir biçimde kur riski, faiz riski, daralma olduğunda firmaları yeniden yapılandırıyoruz ve onlara hayat suyu veriyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm finansal kurumlar buna taraf oldu.

"Geçmişe dönük kulüpleri zarara uğratan kişilere yönelik bir yaptırım söz konusu olacak mı?"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Geçmişle yaşarsak ileriye bakamayız. Geçmişte yapılanlar yapılmıştır, bitmiştir. Artık ileri bakıp kulüpleri yaşatmak zorundayız. Artık kulüplere herkes başkan olabilecek. Diğer bir taraftan da herkes eşit şartta mücadele edecek. Büyük takımlar camiasını arkasına alarak daha fazla harcama yapamayacak.

Artık idare yeteneği olan herkes başkan olabilecek. Çünkü belli bir bütçe içinde hareket edebilecekler. Diğer güzel yanı da, rekabeti herkesin eşit olarak yapabilecek olması. Belli hataları kulüp başkanlığı dönemimde ben de yaptım. Artık bunların hepsi bitecek. Bütçeye göre rekabetçi bir şekilde hareket edilecek.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Türk futbolunda yapılan çalışmada Ziraat Bankası veya başka bir banka, kredi riskini alıp başka bir yere taşımayacak. Bütçesi kırmızı çizgi veren var, eksi veren var. Eksi vereni ve diğerini farklı vadeyle yapılandıracağız.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Bir başkan gelip "Kulübe borç olarak para koyuyorum" diyemeyecek. UEFA bunu yasakladı zaten. Hibe edebilir. Hibe ederse parayı sorun yok.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Türk futbolunun durumu iyi değildir. Bazı kulüplerin bütçeleri negatiftir. Yayın ve marka geliri ise fevkalade iyi bir durumdadır. Sadece yayın geliri 3 milyar TL.