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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.09.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Türk turiste büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

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Türk turiste büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Karadeniz'in eğlence merkezi haline gelen Türkiye sınırındaki Gürcistan'ın Batum kentinde, Türklere eğlence tuzağı kuruluyor. Otomobilleri ile sınırı geçen, yollarda otostop çeken kadınları araçlarına alan Türkler, 'çay ısmarlama' bahanesi ile kentteki arka sokaklarda yer alan eğlence merkezlerine götürülüyor. Donatılan masalardan bir süre sonra kalkan kadınlar, kayıplara karışıyor, Türk vatandaşlar ise gelen 40 bin lirayı bulan yüksek hesaplarla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'ye komşu Gürcistanın Batum kenti, ışıl ışıl caddeleri, lüks otelleri ve eğlence merkezleri ile Karadeniz Bölgesinde eğlence hayatının merkezi haline geldi. Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık karşılıklı geçiş rakamı birkaç milyonken, bu rakam yakın zamanda 8 milyonu aştı. Kimlikle geçilen Batum kentine gitmek isteyenler, özellikle yaz döneminde sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturmayı sürdürüyor. Sınırı geçenlerin çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor. Batum, en çok Türkiye ve İran'dan turist çekiyor.

OTOSTOPÇU KADINLAR, TUZAĞA ÇEKİYOR

'Lazvegas' olarak da adlandırılan Batum kentinde son yıllarda Türklere eğlence tuzakları kurulmaya başlandı. Otomobilleri ile sınırı geçen ve yollarda otostop çeken kadınları araçlarına alan Türkler, 'çay ısmarlama' bahanesi ile kentteki arka sokaklarda yer alan eğlence merkezlerine götürülüyor. Donatılan masalardan bir süre sonra kalkan kadınlar, kayıplara karışıyor, Türk vatandaşlar ise gelen 40 bin lirayı bulan yüksek hesaplarla karşılaşıyor. Hesaplara itiraz edenlerin tehdit edildiği, alıkonulduğu öne sürülen kentte, çeşitli zorluklarla karşılaşanlar anlaşarak indirim sağladıkları hesapları ödeyerek geri dönmek zorunda kalıyor. Kimi kavgaya karışıyor, çıkan olaylar sonrası gözaltına alınarak tutuklanıyor.

Türklerin artan şikayetleri üzerine Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri harekete geçti, ülkede denetimleri artırıldı. Denetimlerde tuzakların kuruduğu birçok işletmenin sahibinin ya da ortağının Türk olduğu belirlendi.

MAĞDUR AİLELER DERNEĞİ: TUZAKLARI KURANLARIN ÇOĞU TÜRK

Rize'deki Mağdur Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nuriye Kaputoğlu da Batum'a gidecek Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Bu yönde mağdurlardan çok şikayet aldıklarını ifade eden Kaputoğlu, "Sınırı geçen Türk vatandaşlarına otostop çeken kadınlar araçlara alınıyor. Sonra bir yerde bir meyve suyu içse yüksek hesaplar çıkarılıyor. Ne yazık ki bu yüksek hesap tuzaklarını kuran kişilerin çoğu Türk. Bu tuzaklar Gürcistan hükümetini de son derece rahatsız etmeye başladı. Çok işler acısıdır ama 17 bin Lari yani 40 bin lira hesap çıkarılanları da gördük. Orada Türk'e yakışmayan hareketler yapılıyor. Yüksek hesap çıkarılanlar, üzerinde ne varsa verip oradan kurtulmaya çalışıyor. Bu tuzakları kuranlara yönelik operasyonlar yapılıyor. Tutuklananlar oldu. İnsanlarımız böyle bir şeyle karşılaşsalar ve hesabı ödeseler bile konsolosluğa, polise şikayet etsinler."

'CEKETİNİ BIRAKIP GELENLER VAR'

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf da, Batum'da tuzak kurulan Türklerle karşılaştıklarını anlattı. Abdi Bostan, "Batum'da bir kadehe, 5-10 bin lira hesaplar çıkarılıyor. Benim oradan çok sıkıntılı dönen arkadaşlarım oldu. Kredi kartlarına el konuluyor. Eğlenmeye gidenler ceketini bırakıp dönmek zorunda kalıyor. Bunları Gürcülerin yanı sıra Türkler de yapıyor. Çok vahim durumlar var. O alana el atılması lazım" dedi.


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