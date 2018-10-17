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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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AA-DHA
17.10.2018 - 00:55, Son GÃ¼ncelleme:

Türk edebiyatÄ± "Beyaz Kartal"Ä±nÄ± yitirdi

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Türk edebiyatÄ± "Beyaz Kartal"Ä±nÄ± yitirdi

TÃ¼rk edebiyatÄ±nda "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anÄ±lan 88 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸair Bahaettin KarakoÃ§, KahramanmaraÅŸ'ta tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± 5. Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±'na katÄ±larak, dÃ¼n kitaplarÄ±nÄ± imzalayan KarakoÃ§, evde rahatsÄ±zlanÄ±nca KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi (KSÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â  Â  Â Â 

Hastanenin kardiyoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne tedavi altÄ±na alÄ±nan KarakoÃ§, yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â  Â  Â Â 

KarakoÃ§'un eÄŸitimci oÄŸlu OÄŸuz KarakoÃ§, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±nÄ± kaybettiklerini ve herkesten dua beklediklerini belirtti.Â  Â  Â Â 

TÃ¼rk ÅŸiirine ve halk mÃ¼ziÄŸine "Mihriban" gibi birÃ§ok Ã¶nemli eserleri kazandÄ±ran AbdÃ¼rrahim KarakoÃ§'un da kardeÅŸi olan Bahaettin KarakoÃ§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸi belirtildi.Â  Â  Â Â 

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ÅžAÄ°R BAHAETTÄ°N KARAKOÃ‡ KÄ°MDÄ°R?Â  Â  Â Â

KahramanmaraÅŸ'ta 1930'da doÄŸan ÅŸair Bahaettin KarakoÃ§, 1983'te Kayseri SanatÃ§Ä±lar DerneÄŸi'nce "YÄ±lÄ±n Åžairi" seÃ§ildi. KarakoÃ§, 1986'da "Bir Ã‡ift Beyaz Kartal" kitabÄ±yla ÅŸiir dalÄ±nda TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi Ã¶dÃ¼lÃ¼, 1991'de ise Diyanet VakfÄ±nca dÃ¼zenlenen mÃ¼nacat yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "Beyaz DilekÃ§e" ÅŸiiriyle birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.Â  Â  Â Â 

"TÃ¼rkÃ§e'nin UluslararasÄ± 2. Åžiir ÅžÃ¶leni" iÃ§in gittiÄŸi AlmatÄ±'da 1993'te "BÃ¼yÃ¼k Abay" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len KarakoÃ§'a, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi tarafÄ±ndan 2014'te "fahri doktora unvanÄ±" verildi.Â  Â  Â Â 

KarakoÃ§, TÃ¼rk edebiyatÄ±nda "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anÄ±lÄ±yor.Â  Â  Â Â 

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