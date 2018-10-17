Türk edebiyatÄ± "Beyaz Kartal"Ä±nÄ± yitirdi
TÃ¼rk edebiyatÄ±nda "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anÄ±lan 88 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸair Bahaettin KarakoÃ§, KahramanmaraÅŸ'ta tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± 5. Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±'na katÄ±larak, dÃ¼n kitaplarÄ±nÄ± imzalayan KarakoÃ§, evde rahatsÄ±zlanÄ±nca KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi (KSÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â Â
Hastanenin kardiyoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne tedavi altÄ±na alÄ±nan KarakoÃ§, yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Â Â Â
KarakoÃ§'un eÄŸitimci oÄŸlu OÄŸuz KarakoÃ§, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±nÄ± kaybettiklerini ve herkesten dua beklediklerini belirtti.Â Â Â Â
TÃ¼rk ÅŸiirine ve halk mÃ¼ziÄŸine "Mihriban" gibi birÃ§ok Ã¶nemli eserleri kazandÄ±ran AbdÃ¼rrahim KarakoÃ§'un da kardeÅŸi olan Bahaettin KarakoÃ§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸi belirtildi.Â Â Â Â
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ÅžAÄ°R BAHAETTÄ°N KARAKOÃ‡ KÄ°MDÄ°R?Â Â Â Â
KahramanmaraÅŸ'ta 1930'da doÄŸan ÅŸair Bahaettin KarakoÃ§, 1983'te Kayseri SanatÃ§Ä±lar DerneÄŸi'nce "YÄ±lÄ±n Åžairi" seÃ§ildi. KarakoÃ§, 1986'da "Bir Ã‡ift Beyaz Kartal" kitabÄ±yla ÅŸiir dalÄ±nda TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi Ã¶dÃ¼lÃ¼, 1991'de ise Diyanet VakfÄ±nca dÃ¼zenlenen mÃ¼nacat yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "Beyaz DilekÃ§e" ÅŸiiriyle birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.Â Â Â Â
"TÃ¼rkÃ§e'nin UluslararasÄ± 2. Åžiir ÅžÃ¶leni" iÃ§in gittiÄŸi AlmatÄ±'da 1993'te "BÃ¼yÃ¼k Abay" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len KarakoÃ§'a, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi tarafÄ±ndan 2014'te "fahri doktora unvanÄ±" verildi.Â Â Â Â
KarakoÃ§, TÃ¼rk edebiyatÄ±nda "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anÄ±lÄ±yor.Â Â Â Â
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