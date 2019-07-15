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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)
15.07.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Türk doktorlardan prostat kanseri ameliyatında yeni yöntem

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Türk doktorlardan prostat kanseri ameliyatında yeni yöntem

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ürolog Doç. Dr. Yiğit Akın ve Prof. Dr. Ali Gürbüz, prostat kanseri ameliyatında geliştirdikleri yeni yöntemle bir ilke imza attı. Normalde altı trokar ile yapılan ameliyatı üç trokara düşürmeyi başaran ekip, bu yöntemle ameliyat olan 50'den fazla hastanın çok daha kısa süre içinde sağlığına kavuşmasını sağladı.

Ürolog Doç. Dr. Yiğit Akın ve Prof. Dr. Ali Gürbüz, 'Extraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomi' isimli yöntem ile, normalde altı trokar (delik) ile yapılan prostat ameliyatını üç trokar ile yapılabilir hale getirdi. Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan bu yöntem sayesinde, hastalar çok daha kısa süre içerisinde sağlığına kavuşuyor. Bugüne kadar 50'den fazla hastanın bu yöntem ile ameliyat edildiğini belirten Doç. Dr. Yiğit Akın, hastaların yüzde 80'inin ilk üç ay içerisinde idrarını tutabilir hale geldiğini belirtti. 2015 Sağlık Bakanlığı verilerine göre prostat kanserinin Türkiye'deki erkeklerde ikinci sıklıkta görülen bir kanser türü olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akın, "İlk 36 hastalık verimizi, dünyada ilk seri olma özelliğiyle yayınlamış olmanın gururunu taşıyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar bu yöntemle ameliyat edilen hasta sayımız 50'yi aşmış durumda. Hastalarımızı ameliyattan sonraki birinci günde sondaları üzerlerinde takılı iken evlerine rahatlıkla gönderebiliyoruz. Bundan sonraki amacımız tekniğimizi daha da geliştirmek ve ülkemizde de dünyamızda da bu tekniğin sonuçlarını paylaşmak olacak" dedi.

TEKNİK HEM HASTA HEM DE CERRAHLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Birçok hastanın bu yöntemden memnun olduğunu ve farklı illerden bu ameliyatı olmak için başvurduğunu ifade eden Doç. Dr. Akın, "Çalıştığımız klinik ve hastane merkezimiz de bir referans merkezi olduğu için, sıklıkla protat kanseri hastalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Prostat kanserinde lokal hastalıkta açık cerrahi, laparoskopik ve robot cerrahi yöntemi kullanılıyor. Ben kendi şahsi tecrübemde bu yöntemlerle birçok hastayı ameliyat etmiştim. Tüm bu tecrübeleri sentezleyerek laparoskopik yöntemle karın içerisine girmeden sadece 3 delik açılarak uygulanabilen yeni bir yöntem geliştirdik. Bu yöntemi de hastalarımızda başarıyla uyguladık. Bu yöntemin avantajı, hastaların çok erken sürede toparlanıp sağlığına kavuşabilmesidir. Kanserden tamamen kurtulup, kısa sürede idrarlarını tutmaya başlıyorlar. Klasik yöntemde ameliyat bir cerrah, bir yardımcı cerrah ve bir asistan olmak üzere üç kişilik bir ekiple gerçekleştiriliyor. Bizim tekniğimizde ise sadece iki kişi bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirebilir. Tekniğimizi hem hasta hem cerrah açısından geliştirdik. Yöntemin ameliyat sırasında cerrahın pozisyon değişikliği ile laparoskopi yapan cerrahlara has kamburluk ve bel ağrısı şikayetlerini de ortadan kaldırdığını düşünüyoruz" diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz ise, ekibi kutladığını belirterek, bu köklü kurumun her geçen gün yeni başarılara imza attığını, dünya ölçeğinde saygın, kabul gören akademik bir kadroyla çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

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