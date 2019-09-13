Türk Dil Kurumu'nun ‘promosyon’ kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?
Hadi yarışmasının 13 Eylül tarihli ipuçlarından biri de promosyon kelimesiyle ilgili oldu. Promosyon günlük hayatta çok sık karşılaştığımız terimlerden biri. Peki, Türk Dil Kurumu'nun ‘promosyon’ kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?
Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Fransızcadaki promotion sözcüğünden gelmektedir. Türkçe karşılığı özendirme'dir.
Genelde saat, ajanda, anahtarlık, kalem gibi ürünler kullanılırken, kişiye özel ürünler de satış hedefleri doğrultusunda promosyon olarak müşterilere sunulabilir.
Promosyon, gelişen dünyamızda firmaların kendilerini ya da ürünlerini tanıtmak ve müşterilerinin beğenisine sunmak için kullandıkları en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Promosyon, hayatımızın her alanına hitap eden ürünlerde, müşterilerimizle iç içe olarak onlarla bütünlük sağlamak demektir. Promosyon, marka değerimizi yükseltmek ve hedef kitlelerimize ulaşmak demektir.
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