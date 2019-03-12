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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.03.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Türk-Bulgar ortak tatbikatı

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Türk-Bulgar ortak tatbikatı

Kırklareli'nde, Türkiye ve Bulgaristan'dan ekiplerin katılımıyla yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

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  • Türk-Bulgar ortak tatbikatı
  • Türk-Bulgar ortak tatbikatı
  • Türk-Bulgar ortak tatbikatı
  • Türk-Bulgar ortak tatbikatı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kavaklı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen tatbikata Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Bulgaristan'ın Yambol İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Tatbikatta yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ardından evde mahsur kalan bir vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 
Gerçeği aratmayan tatbikat ormanda mahsur kalan bir vatandaşın aranmasıyla devam etti.

Drone yardımı ile ormanlık alanda bulunan vatandaşa paletli araçlarla ulaşıldı. Daha sonra ambulansa bindirilen kişi tedavi için hastaneye götürüldü. 
AFAD İl Müdürü Muhsin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür tatbikatların çok önemli olduğunu söyledi.

Tatbikatın Bulgaristan ile ortak yapıldığını ifade eden Özer, tatbikatta hem araçların hem de ekiplerin kabiliyetlerini gözlemlediklerini ifade etti.

AFAD olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirten Özer, "İki ülke arasındaki operasyonel faaliyetleri belirlemiş olduk. Sivil savunma, yangın gibi afet durumlarında hem Bulgaristan hem Türkiye'de ortak müdahale edebileceğiz." dedi.

"AFETLERE ORTAK MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Yambol İtfaiye Müdürü Kolyo Gyaurov ise Bulgaristan ve Türkiye'nin bu tür faaliyetlerde bulunmasının önemine işaret etti. Çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gyaurov, çalışmalardan çok memnun kaldıklarını kaydetti.

Tatbikatlarda eksiklikleri görerek anında müdahale etme imkanı bulduklarını dile getiren Gyaurov, "Bulgaristan'da da yaklaşık 5 ay önce Türkiye ile ortak bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugünde bu tatbikatı Kırklareli'nde gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra gerek Bulgaristan gerekse Türkiye'de meydana gelebilecek afetlere ortak müdahale edeceğiz. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz umarım bundan sonra da devam edecek." şeklinde konuştu. 

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