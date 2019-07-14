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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.07.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Türk bayrağını taşırken saldırdılar

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Türk bayrağını taşırken saldırdılar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 3 yıl önce İstanbul'da şehit ettiği Mardinli Mahmut Eşit'in saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi televizyondan yaptığı "sokaklara çıkın" çağrısı üzerine, eşinden ve çocuklarından helallik alarak namaz kılan 44 yaşındaki Eşit, darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı.

Türk bayrağını taşırken saldırdılar


Darbecilere karşı 17 Temmuz akşamı yine sokağa çıkan Eşit, dönerci olarak çalıştığı iş yerinin sahibinin kullandığı motosikletin arkasına bindi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki motosikletin arkasında Türk bayrağı açan Eşit'i hedef alan bir terörist elindeki taşı  fırlattı. 

Motosikletten düşen 6 çocuk babası Mahmut Eşit, yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Mardin'in Derik İlçesi'ne getirilen Eşit, Cevizpınar Mahallesi'ndeki Hıdran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sık sık mezarını ziyaret edip dua okuyan yakınları, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. 

Şehidin ismi, Derik'te bir imam hatip lisesine verilirken Mardin Valiliği ve Derik Kaymakamlığınca da ilçede yaşayan görme engelli annesinin evi onarıldı.

Şehidin son anlarına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 17 Temmuz akşamı Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesinde motosikletin arkasında elinde Türk bayrağı tutan Eşit'e taşla saldırıya uğradığı anlar yer alıyor.

''ŞEHİT OĞLUYUM, BUNDAN DA GURUR DUYUYORUM''

Şehidin İstanbul'da yaşayan oğlu İbrahim Halil Eşit, babasının vatan için şehit olduğunu söyledi.

Babasıyla gurur duyduğunu vurgulayan Eşit, ''Direndi, gözü arkada kalmayacağını biliyordu. Vatan ayakta olduğu sürece güvendeyiz. Vatan uğruna bizden vazgeçti. Ben şehit oğluyum, bununla gurur duyuyorum.''

"ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Şehidin kardeşi Enver Eşit ise o gece İstanbul’da olan kardeşinin, devletin birliğine bütünlüğüne zarar vermek isteyen hainlere karşı sokağa çıkarken şehit olduğunu söyledi.

O gececinin acısını hiç unutamadıklarını aktaran Eşit, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız halkını meydanlara çıkması için davet etti. Ağabeyim de o hain FETÖ'cülerin karşısında durmak için gitti. Eşinden, çocuğundan helallik istedi, namazını kıldı, bayrağını aldı. Ağabeyim patronunun kullandığı motosikletin  arkasına bindi. Bayrağını kaldırdı FETÖ yandaşları parke taşlarıyla linç girişiminde bulundu, dengesini kaybetti yere düştü. Yerde de şiddet uygulayarak katlettiler. Bu yıl üçüncü yılı oluyor, ağabeyimizi çok özlüyoruz. " 

"HASRETİNDEN GECELERİ AĞLIYORUM"

Anne Barika Eşit (70) ise gözyaşları içerisinde Kürtçe yaptığı konuşmada oğlunu bir an olsun unutmadığını söyledi.

En büyük çocuğu Mahmut'un 16 yıl önce İstanbul'da çalışarak 6 çocuğuna baktığını kaydeden anne Eşit, "Türk bayrağınıelinden aldılar ve oğlumu döverek şehit ettiler. Bayrağı da parçaladılar. Oğlumu öldürenler cezalandırılsın, Geceleri oğlum aklıma geliyor uyuyamıyorum. 3 yıldır içime düşen ateşi Allah biliyor. Onu çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.

 

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