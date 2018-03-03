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    Türk bayrağına çirkin saldırı! Kamyonla gelip...

    İHA
    03.03.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi, bir işyerindeki Türk bayrağını kimsenin olmadığı sırada saygısızca asılı olduğu yerden söküp yere düşürdü.

    Olay, 24 Şubat Cumartesi günü 6. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi.

    Henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi, kamyonetle sabah saat 06.00 sıralarında Türk bayrağının asılı olduğu iş yerinin önüne geldi. Araçtan inen iki kişi, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek yere düşürdü. Daha sonra bayrağı alan iki kişi, araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Olayın ardından işyerine gelen çalışanlar, Türk bayrağını göremeyince durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler karşısında şok olan çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek kaçan iki kişinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

     

     

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    Etiketler: Türk Bayrağı , saldırı , izmir , Buca , son dakika
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