Türk askeri olmazsa olmaz

ANKARA’DAN TRUMP ANALİZİ

Hafta başında ABD Başkanı’nın “Kürtlere saldırırlarsa ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkleri provoke etmesini istemiyoruz” tweet’i Ankara’da tepkiyle karşılandı. Bu tepkinin dozu bu kez hassasiyetle ayarlandı. Çünkü Ankara, Trump’ın sorunlu konularda karşısındakine karşı elini sert açtığının tespitini yaptı. Üst düzey bir kaynağım, “Sert ifadelerle önce bir dalgalanma yaratıyor sonra da yumuşuyor” ifadesini kullandı. Ankara bu tespitten hareketle belli bir dozda tepki vermeyi ve diyalog yolunu açık tutmayı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesi de bu çerçevede yapıldı.

Tweet’iyle ‘ekonomik’ tehditte bulunan Trump telefon görüşmesinde iki ülke arasında ticari hacmin artırılmasını önerdi. Aslında bir önceki telefon görüşmesinde de aynı teklifte bulunmuştu. Ankara ilk teklifi hemen duyurmamayı tercih etmişti ancak Trump konuyu tekrar gündeme getirip rakam da telaffuz edince bu kez açıklamaya karar verdi.

TARİH VE YERİ KARIŞTIRDI

Görüşmenin diğer önemli başlığı ‘güvenli bölge’ konusuydu. ABD Başkanı telefonda gündeme getirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan krizin ilk günlerinden beri kendisinin bu öneride bulunduğunu hatırlattı. Trump ayrıntıların iki ülke Genelkurmay Başkanları arasında konuşulması gerektiğini söyledi, “Yarın (dün) Dunford Türkiye’ye geliyor. Sizin Genelkurmay Başkanı’nınızla buluşacak” dedi. Bu sözler Türk tarafını şaşırttı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler arandı. Güler, “Görüşme çarşamba günü (bugün) Brüksel’de” yanıtını verdi. Trump’ın genelkurmay başkanlarının görüşme tarihlerini ve yerini karıştırdığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN, PUTİN İLE BULUŞACAK

Güvenli bölgenin operasyonel çerçevesinin iki genelkurmay başkanının görüşmesinde çizilmesi bekleniyor. Ankara’nın olmazsa olmazı bölgeye Türk askerinin konuşlanması. Derinlik, askeri güç, ne zaman ve nasıl başlanacağı konusundaki ayrıntılar için heyetlerin çalışma yapacağı belirtiliyor. Diğer yandan üst düzey kaynaklarım Rusya ile de konunun koordineli götürüleceğini belirtti. 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya gidecek ve Vladimir Putin ile de güvenli bölge konusunu ayrıntılarıyla görüşecek.

ANKARA’NIN ‘NON PAPER’I

ANKARA ABD’ye ‘non paper’ını (resmi olmayan belge) gönderdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Ankara ziyareti sırasında ABD’li heyet Suriye’den çekilme konusunda Ankara’ya 5 maddelik bir ‘non paper’ vermişti. Bu kağıtta ‘DEAŞ ile mücadelenin kararlılıkla sürmesi’ yer alıyordu. Ankara kendi kağıdında Türkiye’nin DEAŞ ile yürüttüğü mücadeleye dikkat çekti, ‘DEAŞ ile mücadele aynı kararlılıkla sürecek’ dedi. ABD tartışma yaratan PYD/YPG konusunda, ‘ABD ile birlikte DEAŞ’a karşı mücadele eden müttefiklerimize dokunulmayacak’ ifadesini kullanmıştı. Yani doğrudan PYD/YPG dememişti ancak Türkiye kendi kağıdında terör örgütlerine ve mücadelesine açık bir biçimde yer verdi. Washington’a gönderilen kağıtta ‘Türkiye’nin Kürtlerle bir sorunu yoktur, aksine Türkiye Kürtlerin hamisidir. Ancak PKK, PYD, YPG aynı oluşumdur, terör örgütüdür. Türkiye terör örgütleri ile mücadelesini ABD ile koordineli yürütecektir. Ancak DEAŞ; PKK; PYD; YPG terör örgütleri ile mücadelesi aynı kararlılıkla sürecektir” denildi. Türkiye’nin sınır güvenliğine olan hassasiyetine ve bu güvenliği korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğine de vurgu yapıldı.