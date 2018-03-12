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    Türk askeri Afrin'i böyle izliyor

    Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)
    12.03.2018 - 17:05 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen ve 50’nci gününde gözüken Afrin kent merkezi, Türk askeri tarafından anbean takip ediliyor. Afrin’i gören hakim tepelere konuşlanan Türk askerleri, kent merkezindeki teröristlerin hareketliliğini İHA ve SİHA’ların yanı sıra dürbünlerle de izliyor. Afrin merkeze operasyon her an başlayabilir...

    Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması için geçen 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında sınır hattındaki köyleri özgürleştiren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri daha sonra iç kesimlere yönelerek teröristlerin denetimindeki yerleşim alanları ile hakim noktaları tek tek terör unsurlarından arındırdı. Harekatın 50’nci gününde Afin kent merkezini gören hakim tepelere ulaşan TSK ve ÖSO güçleri burada konuşlandı.

    Türk askeri Afrini böyle izliyor

    AFRİN'DE 8 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

    Zeytin Dalı Harekatı'nın 52. gününde TSK ve ÖSO, Afrin'in Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini teröristlerden arındırdı.

    AFRİN 24 SAAT İZLENİYOR

    Afrin kent merkezinde bulunan teröristlerin hareketliliğini havadan İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile adım adım izleyen TSK, aynı zamanda konuşlandığı hakim tepelerde de dürbünler ve kameralar aracılığıyla teröristleri takip ediyor. Afrin’in doğusundaki hakim bir noktada da TSK güçleri, yüksek bir binanın çatısından Afrin kent merkezini dürbünlerle izleyerek, teröristlerin hareketliliğini izliyor.

    HAREKETLİLİĞE ANINDA MÜDAHALE

    Afrin’de hareketliliğinin saptanması durumunda ise terör unsurları savaş uçakları, SİHA ve sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alınarak imha ediliyor. Teröristlerin kaybettikleri Afrin’e yakın noktadaki yerlere yönelik düzenlemeye çalıştığı havan ve roketli saldırılar da TSK’nın anında müdahalesi ile engelleniyor.

    Türk askeri Afrini böyle izliyor

    ASKERDEN ÇOCUĞUNA DOĞUM GÜNÜ MESAJI

    Öte yandan Afrin kent merkezini gören tepede görevli bir Türk askeri ise kameraları görünce doğum günü olan kızına mesaj gönderdi. İsminin Mert olduğu öğrenilen asker, kameralar aracılığıyla kızı Ceyda Nur’un doğum gününü kutladı. Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli asker, “Kızım Ceyda Nur doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum” diyerek kameralar aracılığıyla kızına mesaj gönderdi.

     

    Etiketler: afrin , türk askeri , Zeytin Dalı Harekatı , operasyon , gündem
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