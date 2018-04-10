Türk akademisyene NATO'dan ödül

Bilim insanlarının hayatları boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak verilen ödül, Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alemdaroğlu’na, eylülde İngiltere’de düzenlenecek törenle sunulacak. Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu bu ödülü alan ilk Türk bilim insanı oldu.



Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) makine mühendisliği alanında tamamlayan Alemdaroğlu, lisansüstü derecelerini Fransa’da aldı. 2015’e kadar ODTÜ’de akademisyen olarak çalışmalarını sürdürdü. Prof. Dr. Alemdaroğlu, aynı zamanda Brüksel’deki Von Karman Akışkanlar Dinamiği Enstitüsü’nün Bilimsel Danışma Kurulu Başkanlığı’nı da yürütüyor.