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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
22.08.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

Turizmin atlı koruyucuları

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Turizmin atlı koruyucuları

Cumhuriyet’in ilk yıllarında aktif görev alan, ardından ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle vazgeçilen ‘Atlı Jandarma Birliği’ yeniden göreve döndü. Bodrum, Çeşme, Kapadokya, Konyaaltı gibi turistlerin yoğun olduğu gözde turistik bölgelerde görev alan birliğin Nevşehir’de konuşlu bölük komutanlığı kapılarını Hürriyet’e açtı. Özel kabiliyetlerine göre jandarma subay astsubaylar ile uzman jandarmaların görev aldığı ‘Atlı Jandarma Birliği’nin bir de özel görev alanı var. Polis bölgesinde olmasına rağmen özel statüsü nedeniyle Topkapı Sarayı’nda ‘Atlı Jandarma Timi’ görev alıyor.

JANDARMA Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) içinde kapalı ve açık eğitim alanı, çim padok, engelli atlama sahası bulunuyor. Burada eğitime alınan atlar ile binicileri subay-astsubay ve uzman jandarmalar, yaz aylarında başta İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya olmak üzere Türkiye’nin en çok turist çeken bölgelerinde görev alıyor. Bünyesinde 54 at bulunan Atlı Jandarma Bölük Komutanlığı’na bağlı timler, 2’şer veya 4’er gruplar halinde turistik bölgelerde devriye görevi yapıyor.

SOSYAL SORUMLULUK GÖREVİ

Atlı Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Anıl Sözeyataroğlu, görevleri, atlarının eğitimleri ve nasıl hazırlandıklarıyla ilgili de şunları söyledi: “Birliğimizin amacı toplumsal olaylar ile suç ve suçluyla mücadelede caydırıcılık esas teşkil etmektir. Toplumsal olayların yanı sıra araç trafiğine kapalı sahil bölgelerinde (plajlarda), törenlerde, mesire (piknik) alanlarında önleyici görev alıyoruz. Jandarmanın sivil, gülen yüzü, halkla ilişkiler görevini de görüyoruz. Tatil bölgelerine gelen yerli-yabancı turistler, çocuklar gelip atımızı seviyor, fotoğraflar çektiriyor. Asayişi sağlamakla birlikte sosyal sorumluluk görevi de görüyoruz.

SİS BOMBALI EĞİTİM

Atlarımızı aldığımızda temel binicilik eğitimi almış oluyorlar. Birliğimizde ise ileri birincilik eğitimine tabi tutuyoruz. Eğitim alanında engeller, flamalar, bayraklar oluyor. Sis bombası atıyoruz, ateş yakıyoruz, farklı sesler çıkarıyoruz ki atlar dışarıda yaşanabilecek olaylara karşı en azami reaksiyonu göstersin ve soğukkanlılıklarını korusun. Eğitimleriyle bizzat binicileri ilgileniyor. Subaylarımız, astsubaylarımız, uzman jandarma ekiplerimizden oluşan biniciler, atlara çocukları gibi bakıyor. Her gün ilgilenip, görev için hazır tutuyorlar. Burdaki en önemli kriter hayvan sevgisi.”

15 İLDE GÖREV ALIYORLAR

Toplumsal olaylara müdahale kuvveti olarak görev yapan “Atlı Jandarma Timleri”, trafiğe kapalı turistik ve mesire yerlerinde önleyici zabıta olarak devriye görevi yapıyor. Nevşehir’de kurulu komutanlığa bağlı “Atlı Jandarma Timleri”, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Afyonkarahisar, Samsun, Kocaeli, Nevşehir, Bilecik, Bolu ve Kilis olmak üzere 15 ilde görev yapıyor.

Turizmin atlı koruyucuları

Topkapı Sarayı’na özel tim

POLİS bölgesinde olmasına rağmen özel statüsü nedeniyle Topkapı Sarayı’nda da Atlı Jandarma Timi görev yapıyor. Topkapı Sarayı’nın dış ve çevre korumasında 4 binici, 4 at ve 3 at bakıcısından oluşan Atlı Jandarma Timi, 2014 yılından bu yana görev alıyor. Topkapı Sarayı’nı ziyaret eden turistlerin yoğun ilgi gösterdiği atlı tim, sabah 2, öğleden sonra 2 saat olmak üzere günde 4 saat devriye görevi yapıyor.

Turizmin atlı koruyucuları

Atların bakımı binicilerinde

YAZ-kış 24 saat veteriner gözetiminde bulunan atların bakımlarını ise binicisi subay-astsubay-uzman jandarmalar yapıyor. 8 saat esasına göre görev alan subay-astsubay -uzman jandarmalar, erlerin de katılımıyla atların barınma alanlarını temizliyor, atları barınma alanlarından dışarı çıkarıp tımarlıyorlar. Yele ve kuyruk bakımları yapılıyor. Herhangi bir sakatlık var mı yok mu diye bakıldıktan sonra antreman için hazırlayıp antreman sahasına çıkartılıyor. Yaklaşık 2 saatlik antremanın ardından tekrar istirahata çekilen atlar, akşam üzeri tekrar binicileri tarafından antreman alanına çıkartılıyorlar. Görev alacak atlar ise sabah ve akşam 2’şer saatlik dilimler halinde devriyeye çıkıyor.

En önemli kriter hayvan sevgisi

ATLI Jandarma Bölük Komutanlığı’nda görev yapan subay, astsubay ve uzman jandarmalar özel kabiliyetlerine göre seçiliyor. Burada en önemli kriter olarak seçilecek kişinin ‘hayvan sevgisi’ ön planda tutuluyor. Özel yetenek ve hayvan sevgisi yüksek personel arasından seçilenler, Nevşehir’de kurulu bulunan Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda ‘Binici Başlangıç ve Binici Temel Kursu’na tabi tutuluyor. Kursu başarıyla tamamlayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar, daha sonra atıyla birlikte turizm bölgelerinde görevlendiriliyor.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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