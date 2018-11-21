Turizmde kadın çalışan çağrısı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, önceki akşam bakanlığının bütçe sunumunda milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.
Turizmde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması taraftarı olduğunu belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “Benim dönemimde beş üst düzey kadın, altı da erkek bürokrat ataması oldu. Ben turizmde açıkçası kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması taraftarıyım. Bakan olmadan önce kendi firmamda da zaten ağırlıklı olarak kadın personele öncelik veriyorduk. Otel şirketlerimizde, özellikle ben diğer otelci arkadaşlarla da üç gün önce Kemer’de yaptığım toplantıda dile getirmiştim. Özellikle servis sektöründe kadın çalışana ağırlık verilmesi, öncelik verilmesi gerektiğini her seferinde vurguluyorum. Turizmin doğasında bu var. Bu bilinci de yaymamız gerekiyor ancak otel sektöründe maalesef bu oran iyi değil. Kadınların bu alanda daha hevesli olması için gereken bütün destekleri vermemiz gerekir.”
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