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    Turizmciler isyan edince UBER önlemlerinde geri adım

    Fatma AKSU/İSTİHBARAT
    12.06.2018 - 17:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, geçen hafta UBER’e karşı aldığı önlemler arasında yer alan, Turizm Taşıma Yetki Belgesi ile çalışan araçlarla ilgili “En az 7 yolcu” ve “12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetlerine bildirilmesi” zorunluluğunu kaldırdı.


    Konu, İBB Meclisi toplantısında gündem dışı bir konuşma yapan CHP’li Turizm Komisyonu üyesi Erdal Tüfekçi’nin turizm belgesiyle yolcu taşıyanlar için getirilen sınırlamaların turizmcileri olumsuz etkilediğini anlatmasıyla gündeme geldi. Tüfekçi’nin eleştirileri üzerine söz alan Ak Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME’nin aldığı yeni kararı açıkladı. Turizimcileri rahatlatacak kararlar alındığını belirten Yeter “Turizmcilerin iki kaygısı vardı. Birincisi araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstas idi. İkincisi ise 12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetlerine bildirilmesiydi. Geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki tana kıstası iptal ettik. Dolayısıyla araçlardaki yolcu sayısı 7 kişiden az olsa da bir problem değil. Toplu Ulaşım Hizmetlerine de herhangi bir bildirimde bulunarak rezervasyon yapmalarına gerek kalmadı” dedi.

     

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    Etiketler: Uber , TAKSICI , son dakika , haberler
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