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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HANDE FIRAT
05.11.2018 - 20:50, Son Güncelleme:

Turizm yorumu: Biz o petrolü yanlış işlemişiz

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
Turizm yorumu: Biz o petrolü yanlış işlemişiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin sınırsız kaynakları olduğunu belirterek, “Türkiye’nin birçok petrolü var, petrollerinden biri turizm. Aslında biz o petrolü yanlış işlemişiz. Bunu doğru işlediğimizde çok iyi sonuçlar alacağız. Gerekli adımları da atıyoruz” dedi. Kapadokya ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, özetle şunları kaydetti:

YÜZDE 30 SİNEMA DESTEĞİ

“Bence Türkiye, dünyanın en zengin film platosu. Bunu doğru bir şekilde kullandırmak lazım, doğru bir şekilde tanıtım hizmetine vermek lazım. Benim hayalim o aslında. Sinema teşvik yasası ile ilgileniyorum. O yasa ile Türkiye’deki filmin çekilmesiyle ilgili harcamaların yüzde 30’a varan kadar kısmının tarafımızdan finanse edilmesi sağlanacak. Lokal yerlerde bunun hakkını verecek doğru yatırımcıları teşvik etmemiz gerekiyor. Biz büyük ticari yatırımcıları getireceğiz yeni planlamamızda.

Beni turist sayısı ilgilendirmiyor. Mesela pazar çeşitlendirmesi ilgilendiriyor. Burada mesela Asya ağırlıklı bir turist var. Dünya ağırlıklı bir turist segmenti haline getirmemiz lazım onu. Başardığınız zaman zaten kaliteyi de nitelikli turisti de yakalıyorsunuz. Böylece de turist turisti çekmeye başlıyor.
Turizmi geliştirme fonu diye bir form oluşturmaya çalışıyoruz. Burada Bakanlığımızın dışında özel sektörde uzmanlaşmış sektör temsilcileri de olacak. Biz bu işi sadece devlet eli ile yapmak istemiyoruz. Fonun ana işlevi tanıtım, ikincisi yatırım geliştirme olacak. Yani bir yatırımcı bulacak yurtdışından, yabancı reel yatırımcılar. Yılbaşından önce getiririz diye düşünüyorum.

Turizm yorumu: Biz o petrolü yanlış işlemişiz

Hande Fırat - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

YÜZDE 180 ARTIŞ VAR

Erken rezervasyonlar ilk verileri veriyor zaten. Yüzde 180 artış var. 2019’da kişi sayılarında tekrar yüzde 23’lük bir büyüme bekliyorum. Gelirde de büyüme bekliyorum. 25 ile 30 arasında bir gelirde. 2018’de eğer 40 milyon olacaksa, demek ki biz 2019’da 48-50 milyon bandında bir yere geliriz diye düşünüyorum. 36 milyar dolar gelir öngörüyoruz. Avrupalılar dönmeye başladı. Önümüzdeki sene de erken rezervasyonda çok ciddi artışlar var. İstanbul’da liman ihtiyacı olacak tabii. Turizmde eğer bir büyüme istiyorsanız, turistin ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Bu kadar açık ticaretin ana kuralı.

12 AY KAZI TALEBİ

Bizim 153 kazı alanımız var. Bunun 31’i yabancı kazı alanı. 122’si genelde üniversiteler tarafından yürütüldüğü için belli dönemler kazılıyor, 3-6 ay sonra okula dönüyorlar. Bu işi yapan rektörleri çağırıp diyeceğiz ki ‘Turizm açısından girişim yapabileceğimiz 20 yer istiyoruz sizden. Eğer dershanelerinizi kazı yerlerine taşımayı kabul edip kazınızı 12 aya yayarsanız sizi her ay destekleyeceğiz. Hayatta kalmanız için gerekli desteği vereceğiz’. İlk etapta 20 pilot bölgeyle başlamayı düşünüyoruz. O zaman kazılar da hızlanmış olacak.”

Turizm yorumu: Biz o petrolü yanlış işlemişiz

Ferit Şahenk - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

MÜZE KART ATAĞI

Müzelerimizi tanıtmak için hiçbir şey yapmamışız. Ben gelir gelmez bir istatistik istedim ve umduğumdan farklı çıkmadı maalesef. Türkiye’ye giriş yapan turistlerin müze ziyaret etme oranı Avrupa’nın yüzde 50’si bile değil. Şimdi zorlukla okyanusu geçirip adamı içeri sokuyorsunuz, bir kere müze gezdirmeyi başaramıyorsunuz. 2019 mart ayında başlarız. Müze gelirleri ile elde ettiğimiz belli bir bütçeyi sadece müze tanıtımlarına ayıracağız. Turist uçağın körüğüne girdiği andan itibaren hem gezdiği şehirde hem havalimanlarında müzeler ile ilgili tanıtım ve yönlendirmelerle karşılaşacak. Müzeleri daha keyifli hale getiriyoruz.

İstanbul belediyesiyle görüşmelere başladık. Müze kartın kullanım oranlarını yaymaya çalışıyoruz. Eğer İstanbul Belediyesi ile başarılı olursak diğer özel müzelerle de bunu görüşeceğiz. Türkiye genelindeki özel müzeleri de kapsayacak bir şekilde kartı bütün müzeleri kapsar hale getirmeye çalışacağız. Bir bölgesel kart konsepti getirmeye çalışacağım. Müzelerden elde ettiğimiz gelirin yüzde 85’i yabancılardan geliyor. Herkesi müze karta geçirmemiz lazım.

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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