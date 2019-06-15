Turizm sektörünün önemli isimlerinden Cem Kınay kaza geçirdi
Turizm sektörünün önemli ismi ve motosiklet tutkunu 61 yaşındaki Cem Kınay, motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Vücudunda birçok kırık bulunan Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Türk turizminde ‘her şey dahil’ sistemini başlatan turizm sektörünün en önemli isimlerinden Dr. Cem Kınay, Ankara - Nevşehir yolunda motosiklet kazası geçirdi.
Yerdeki su birikintisi nedeniyle dengesini kaybeden Kınay, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldan geçenler kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Kınay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Hurriyet.com.tr'ye konuşan Elif Dağdeviren, eşi Cem Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığını ancak vücudunda birçok kırığın bulunduğu söyledi. Kınay'ın Pazartesi günü İstanbul'a sevk edilmesi bekleniyor.
Kulübümüz eski yönetim kurulu üyelerinden saygıdeğer işadamı sayın @cemkinay beye geçmiş olsun dileklerimle acil şifalar diliyorum.🙏— Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) 15 Haziran 2019
CEM KINAY
1958 İstanbul doğumlu olan Cem Kınay, Avusturya Lisesi’nin ardından Viyana Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Magic Life Hotels zinciri kurucusu olup, bir dönem Rixos Hotel grubunda yönetiminde bulunan Dr. Cem Kınay hali hazırda aile işletmesi olan Sheraton İstanbul Maslak'ta İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Avusturya'da “Yılın Adamı” seçilen Kınay, “Avusturya Devleti Onur Payesi ve Madalyası" sahibidir. Cem Kınay, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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