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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Turizm sektörünün önemli isimlerinden Cem Kınay kaza geçirdi

Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
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Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
Turizm sektörünün önemli isimlerinden Cem Kınay kaza geçirdi

Turizm sektörünün önemli ismi ve motosiklet tutkunu 61 yaşındaki Cem Kınay, motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Vücudunda birçok kırık bulunan Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Türk turizminde ‘her şey dahil’ sistemini başlatan turizm sektörünün en önemli isimlerinden Dr. Cem Kınay, Ankara - Nevşehir yolunda motosiklet kazası geçirdi.

Yerdeki su birikintisi nedeniyle dengesini kaybeden Kınay, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldan geçenler kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Kınay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Elif Dağdeviren, eşi Cem Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığını ancak vücudunda birçok kırığın bulunduğu söyledi. Kınay'ın Pazartesi günü İstanbul'a sevk edilmesi bekleniyor.




Turizm sektörünün önemli isimlerinden Cem Kınay kaza geçirdi

CEM KINAY

1958 İstanbul doğumlu olan Cem Kınay, Avusturya Lisesi’nin ardından Viyana Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Magic Life Hotels zinciri kurucusu olup, bir dönem Rixos Hotel grubunda yönetiminde bulunan Dr. Cem Kınay hali hazırda aile işletmesi olan Sheraton İstanbul Maslak'ta İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Avusturya'da “Yılın Adamı” seçilen Kınay, “Avusturya Devleti Onur Payesi ve Madalyası" sahibidir. Cem Kınay, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kazım Ataer
Kazım Ataer
kataer@hurriyet.com.tr
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