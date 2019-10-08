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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla) (DHA)
08.10.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Turizm cennetinde kâbus: Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışta otelleri su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi, yağmur sularının vurduğu bir evdeki çocuk son anda kurtarıldı. Bodrum-Turgutreis yolu biriken su nedeniyle bir süre trafik polisleri tarafından kapatıldı. Ekiplerin teyakkuza geçtiği ilçede hayat felç oldu.

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  • Bodrumda sel... Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı
  • Bodrumda sel... Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı
  • Bodrumda sel... Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı
  • Bodrumda sel... Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı
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Bodrum’da gece saatlerinde beri etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bodrum çöplüğündeki yağmur suları çöplük yolundaki gecekonduları vurdu. Gecekondulardan birinin bir cephesi yıkıldı. Sel suları odanın içine girerken Melisa Şen isimli 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı.

Yaşadıkları korku dolu anları basın mensuplarına anlatan Melisa’nın annesi Sözen Şen şunları söyledi:
“Ben yemek hazırladığım için farkına varmadım. Çocuk karnım acıktı dedi, ona yemek hazırlıyordum. Bir anda suyun geldiğini duyunca çocuğu kucağıma aldım dışarı çıktık” dedi.

Turizm cennetinde kâbus: Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı

Trafik felç oldu

İlçede sabaha karşı yağan yağış, bir süre ara verdikten sonra öğleye doğru yeniden başladı. Şiddetli şekilde yağan yağmurda yine cadde ve sokaklar göle döndü. Yapılan uyarılara rağmen, dere yataklarına bırakılan araçlar sel sularında sürüklendi.

Bodrum  -Turgutreis yolu bir süre kapandı

Bodrum-Turgutreis yolu, biriken su nedeniyle bir süre trafik polisleri tarafından kapatıldı. Yoldaki sular çekilince ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise, su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi. Kentte yağmur nedeniyle birçok hasarlı kaza oldu.

5 yıldızlı otel sular altında kaldı

Torba Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir oteli ise dere vurdu. Otelin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Otel personeli suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Oteldeki yerli ve yabancı turistler ise başka otellere tahliye edildiği öğrenildi. 5 yıldızlı otel ise sular altında kaldı.

Turistlerin gözü önünde araçlar sürüklendi

Sağanak yağışa sokakta yakalanan İngiliz turistler ise korku dolu anlar yaşadı. Suların yükseldiğini ve aracın sürüklendiğini gören İngiliz Lina Martin ile Lesie Atkinson suların bir anda yükseldiğini söyleyerek, “Biz otelden dışarı çıkmıştık. Bir anda yağmur bastırdı sular yükseldi ve araç sürüklenmeye başladı” dedi.

Turizm cennetinde kâbus: Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı

 

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