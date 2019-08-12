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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.08.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Turistlerin yeni adresi oldu

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Turistlerin yeni adresi oldu

Türkiye'nin önemli tuz madenlerinden biri olan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

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  • Tuz Dağına yabancı turist ilgisi
  • Tuz Dağına yabancı turist ilgisi
  • Tuz Dağına yabancı turist ilgisi
  • Tuz Dağına yabancı turist ilgisi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bölgenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı tuz dağı, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yöreye gelen ziyaretçiler, dağın içinde asırlardır sürdürülen tuz çıkarma çalışmalarından dolayı oluşan mağaraları gezip, tuz sarkıtlarını inceliyor. 

Kentin en önemli turizm kaynaklarından biri haline gelen Tuz Dağı'na daha çok ziyaretçi çekebilmek için İlçe Belediyesince tanıtım çalışmaları yapılıyor.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzluca'da bulunan turistik mekanların bölge için önemli olduğunu belirtti.

"TANITIMLARLA İLÇEMİZİ DUYMAYAN KALMAYACAK"

İlçeye gelen turistlerin bölge halkına ekonomik ve kültürel anlamda katkı sunduğunu ifade eden Türkan, şunları söyledi:

"Allah vergisi doğal güzelliklerimiz var. Buranın tanıtımı konusunda çok eksiklerimiz var. Bu manada biz buraların tanıtılması adına geliştirilen projelere destek veriyoruz. Tuzluca ilçemize de adını veren Tuz Dağı'nı misafirlerimiz çok beğeniyorlar, burada çok güzel bir atmosfer oluştu. Tanıtımlarla ilçemizi duymayan kalmayacaktır."

Tuz Dağı'na Çek Cumhuriyeti'nden gelen Amanta Vorhatsga, Tuz Dağı'nı çok ilginç bulduğunu belirterek, "Avrupa'da biz tuz mağaralarına sahip değiliz. En azından bu kadar eski bu kadar tarihi bir mekana sahip değiliz. Bu manada burası bana çok ilginç geldi. Burası bizim için çok yeni bir şey. Ülkemize gittiğimizde arkadaşlarımıza ve çevremize burayı tavsiye edeceğiz." dedi.

"ÜLKEME DÖNDÜĞÜMDE BURAYI ÖNERECEĞİM"

Bölgeyi ziyarete Litvanya'dan gelen Martinaz Velanta da çevresindekilere Tuz Dağı'nı mutlaka görmeleri gerektiği konusuna tavsiyede bulunacağını aktardı.

Tuz Dağı'nın sağlık turizminde de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Velanta, "Burası sağlıklı bir yer, içeride çok tuz var. İçerideyken nefes alırken bunu hissettim. Ülkeme döndüğüm zaman burayı önereceğim, ayrıca buraya bir kez daha gelmeyi düşünüyorum. " diye konuştu.

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