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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.03.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Turistlerin korku dolu anları! Şelaleye metreler kala...

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Antalya’da Düden Çayı'nda rafting yapmak isteyen bir grup, şelaleye metreler kala suyun şiddetiyle sürüklenince çayın ortasında güvenlik amaçlı kurulan demir bariyerler sayesinde kurtarıldı. Korku dolu anlar yaşayan raftingcilerin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişirken botlarda bulunan 16 kişi uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Karpuzkaldıran bölgesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Düden Çayı'nda rafting yapmak isteyen 16 kişilik grup 2 bota 8’erli gruplar halinde bindi ve rafting yapmaya başladı. Suda ilerledikleri anda suyun şiddetiyle durmayıp gereken noktayı geçtiklerini fark eden raftingciler bağırarak çevreden yardım istedi.

Turistlerin korku dolu anları Şelaleye metreler kala...

Akıntıya kapılmak üzere olan turistler, koruma demirlerinin arasına sıkıştı ve demirlere can havliyle tutunmaya başladı. O anda korku dolu anlar yaşayan raftingciler, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Turistlerin korku dolu anları Şelaleye metreler kala...

Raftingcilerin akıntıya kapılarak metreler sonra bulunan şelaleye doğru sürüklendiğini fark eden vatandaşlar ise, koruma demirlerine atlayarak turistlere yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartılan 16 kişinin kurtulma anı, amatör kameralara saniye saniye yansıdı.
Turistlerin korku dolu anları Şelaleye metreler kala...



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