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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)
19.07.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Turistler şikayetçi olunca ortaya çıktı! 'Pes artık' dedirten olay

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İSTANBUL'da sahte polis rozeti resmiyle, İran uyruklu turistleri sözde kontrol amacıyla durdurarak paralarını alan İranlı üvey anne ve iki oğlundan oluşan çete polis tarafından yakalandı. İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları otomobillerle 7 olay gerçekleştirdikleri tespit edilirken, şüphelilerin vatandaşlarını dolandırdığı o anlar kameralara yansıdı.

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  • Turistler şikayetçi olunca ortaya çıktı
  • Turistler şikayetçi olunca ortaya çıktı
  • Turistler şikayetçi olunca ortaya çıktı
  • Turistler şikayetçi olunca ortaya çıktı
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TURİSTLER ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul'da polise başvuran İranlı turistler kendilerini polis olarak tanıtan biri kadın iki kişi tarafından durdurulduklarını ve paralarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. İranlı turistler şikayet dilekçelerinde "Yanımızda durup polis kimliği gösterdiler. Sözde üzerimizi aradılar. Daha sonra yanımızdan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra  paraları kontrol ettiğimizde yarısının olmadığını gördük." dedi.

POLİS ŞÜPHELİ KADINI ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri belirledi. Yapılan çalışmanın ardından olayın kadın şüphelisi Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde görüldü. Polis kadın şüpheliyi fark ettirmeden evine kadar takip etti. Bir süre izlenen eve 17 Temmuz tarihinde operasyon yapıldı.

İKİ ÜVEY OĞLUYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Baskında polis süsü vererek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Farzaneh M.(38) ile üvey oğulları Ayoub K.(39) ve Emrah Ali A.(29) gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada şüphelilerin olaylar sırasında kullandığı bilgisayar çıktısıyla elde edilmiş ve bir kartona yapıştırılmış üzerinde "155 polis imdat" yazan polis rozeti ile kiraladıkları otomobillerin plakasını değiştirmekte kullandıkları yapıştırmalı harfler ele geçirildi. Şüphelilerin otomobil kiralarken kullandıkları sahte pasaportlarda aynı evde ele geçirildi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin kiraladıkları otomobillerle İranlı turistlerin yanlarına yaklaştıkları, polis olduklarını söyleyip sözde üzerlerinde arama yaptıkları öğrenildi. Bu arama sırasında buldukları paraların yarısını çalan hırsızların daha sonra "Üzerinizde şüpheli bir şey çıkmadı" diyerek kurbanlarının yanından ayrıldıkları öğrenildi.

7 OLAYLARI VAR

Turistlerin paralarını kontrol ettiğinde hırsızlık olayının ortaya çıktığı belirtildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu 7 ayrı eylem gerçekleştiren şüphelilerin toplamda 20 bin dolar para ile 5 bin lira çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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