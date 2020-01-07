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DHA/Gülseli KENARLI - Harun UYANIK
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı

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Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı

SULTANAHMET Meydanı’nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sultanahmet Meydanı’nda gezen turistler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin rüzgara karşı yürüyebilmek için şemsiyelerini kalkan olarak kullandıkları görüldü. İki turistin ise rüzgara ve yağışa aldırış etmeden fotoğraf çekmeye çalışmaları dikkat çekti.

Eminönü Meydanı’nda ise yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok kişinin şemsiyelerine ters çevirdi. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleri kırıldı.
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