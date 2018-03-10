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    Turistler de geldi: Sahillere akın!

    DHA-İHA
    10.03.2018 - 19:33 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneşli ve sıcak hava nedeniyle sezonun ilk yabancı turistleri denize girdi, güneşlendi. Muğla’da hafta sonu tatilini sahil kenarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar günübirlik tatil beldesi Sakin Kent unvanlı Akyaka sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 15 derece hissedildiği Akyaka mahallesinde tekne turu yalpak isteyen vatandaşlar Kadın Azmağında yarım saatlik tekne turu yaptı.

    Bodrum’da yaklaşık 1 haftadır süren yağışlı ve rüzgarlı hava, yerini bu sabahtan itibaren güneşli gökyüzüne bıraktı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğuÿilçede, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. Bodrumlular ve yerli turistler, sahildeki kafeterya ve restoranları doldurdu, kahvaltılarını dışarıda yaptı. Denizli’nin Pamukkale ilçesinden bu sabah 2 günlüğüne Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı bir otele gelen İsviçreli ve Norveçli turistler ise otele yerleştikten kısa bir süre sonra güzel havanın da etkisiyle plaja koştu. Otelin iskelesinden denize atlayan turistler bol bol yüzdü, güneşlendi, kanoya bindi.

    Tur rehberi Ali Kaleci, "İstanbul, Denizli, Pamukkale ve Efes turundan sonra bugün Bodrum’a geldik. Turistlerimiz, ülkelerine göre 30 derece daha sıcak havayı görünce, ilk işleri denize girmek oldu. Yarın da tarihi ve ören yerlerini gezeceğiz. Diğer gün de tekne ile mavi yolculuğa çıkacağız" dedi.

    İlçede görüntüler yaz aylarını aratmazken, sezonun ilk turist kafilesinin ise 23 Mart’ta iki haftalık tatil içinÿİngiltere’den Milas-Bodrum Havalimanı’na ardından ilçeye geleceği belirtildi.

    AKYAKA'DA DA YOĞUNLUK

    Kadın Azmağında tekne turunu tamamlayan vatandaşlar Akyaka sahilindeki kafelerde güneşin tadını çıkardı. Sahildeki kafelerde oturacak yer bulunmazken, çocuklar deniz suyu ve kumu ile oynadı.

    Turistler de geldi: Sahillere akın

    Özellikle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin hafta sonu tatilini değerlendirmek için Akyaka sahilini rağbet gösterirken, aileler de çocukları ile güneşin tadını çıkardı.

    Turistler de geldi: Sahillere akın

    Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar balık tutmayı da ihmal etmediler. Vatandaşlar, “Muğla’ya kış gelmedi. Hava güzel, denize bile giriliyor. Mart ayında havanın sıcak olmasını değerlendirmek istedik” dediler.

    Turistler de geldi: Sahillere akın

    Hava sıcaklığını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girdi. Denize giren vatandaşlardan Murat Kor, “Su çok güzel herkesi de girmesini tavsiye ederim” derken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Talat Bulut, “Bence dışarısı daha soğuk.

    Turistler de geldi: Sahillere akın

    Deniz daha sıcak yani girilebilir çok rahat. Çok güzel bence. Herkesin yaşaması lazım. Çoğu yerde kar yağmasına rağmen, burada denize girebiliyoruz. Herkesin gelip görmesi lazım burayı” dedi.

    Etiketler: bodrum , deniz , sahil , gündem
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