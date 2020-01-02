Turistik tesisler, 2020 sezonuna hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli toplam 899 konaklama tesisine sahip Antalya’da, 5 yıldızlı 407 otel ve tatil köyü bulunuyor. Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42’sine sahip Antalya’daki 889 tesiste, 232 bin 361 oda ve 500 bin 583 yatak bulunuyor.



Türkiye’de birinci, dünyada ise üçüncü en çok yabancı turist ağırlayan Antalya, 400’e yakın 5 yıldızlı oteli bulunan İspanya’nın tamamından daha fazla 5 yıldızlı otel ve tatil köyüne sahip. Türkiye genelindeki bakanlık belgeli 1 milyon 200 bin yatağın yüzde 42’sine sahip Antalya’da, bakanlık ve belediye belgeli toplam 628 bin yatak mevcut.



YATAK SAYISINDA MANAVGAT BİRİNCİ



İlçelere göre yatak sayısı bakımından Side Turizm Bölgesi’nin bulunduğu Manavgat ilk sırada. 529 otelde, 183 bin 706 yatağın bulunduğu Manavgat’ı, 575 otel ve 167 bin 235 yatakla Alanya takip ediyor. Üçüncü sıradaki Kemer’de 574 otel ve 102 bin 348 yatak var. Belek Turizm Merkezi’nin bulunduğu Serik ise 108 tesis, 73 bin 605 yatak kapasitesiyle dördüncü sırada.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Turizmciler, 2020 yılı için hazırlıklarına başladı. Yeni tanıtım kataloglarının hazırlanacağı, reklam filmlerinin çekileceği turistik tesisler prodüksiyon firmalarıyla anlaşarak video ve fotoğraf çekimleri için set belirlemeye çalışıyor. Konseptlerini görsellerle anlatmaya çalışarak pazardaki paylarını yükseltmek için hazırlıklara hız veren otel yöneticileri, profesyonel mankenlerin katıldığı çekimlerle tesislerinin reklamını yapacak.