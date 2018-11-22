Turisti taciz edip dolandırmaya çalışan taksici şimdi yandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuristi taciz edip dolandırmaya çalışan taksici şimdi yandı
GeriGündem Turisti taciz edip dolandırmaya çalışan taksici şimdi yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.11.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Turisti taciz edip dolandırmaya çalışan taksici şimdi yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tayland uyruklu turistte tacizde bulunarak fazla ücret alan taksici hakkında ‘Cinsel Saldırı ve Nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Tayland uyruklu turisti elle taciz ederek dolandırmaya çalışan taksicinin, para üstünü isteyen müştekiyi yıldırmak için ‘senin verdiğin para sahte fotokopi’ dediği aktarıldı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde taksisine bindiği Tayland uyruklu kadın turisti taciz ederek dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında taksici Birol Topal hakkında ‘Cinsel saldırı ve Nitelikli hırsızlığa teşebbüs suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede şüpheli taksi sürücüsü Birol Topal’ın hakkındaki suçlamaları reddettiği ancak cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 lira alarak 20 lira verdiğinin görüldüğü aktarıldı.

ELİNİ ZORLA TUTARAK OKŞADI

İddianamede, Tayland uyruklu müşteki Nıoon Sonthu’nın bir alışveriş merkezinden Beşiktaş’a gitmek için taksiye bindiği bu sırada taksi sürücüsü Birol Topal’ın, turiste önce 60 liraya gidebileceğini söylediği ancak turistin daha önce 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine 30 liraya anlaştığı kaydedildi. Arka koltuğa binmek isteyen turistin taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu anlatılan iddianamede, “Sürücünün taksimetreyi açmadığı, yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söylediği, ardından da müştekinin sağ elini zorla tutarak okşadığı” anlatıldı.

TURİSTİN INSTAGRAM HESABINI İSTEDİ

Taksi sürücüsü Tosun’un Tayland uyruklu turistten instagram hesabını istemesi üzerine müştekinin taksiden inmek istediği aktarılan iddianamede, “Müştekinin 30 lira alması için 100 lira verdiği, Topal’ın ise para üstü olarak 20 lira verdiği, müşterinin itiraz etmesi üzerine ise şüpheli taksicinin, müştekinin 50 lira verdiğini iddia ettiği ayrıca müştekiyi yıldırmak için ‘senin verdiğin para sahte fotokopi’ dediği aktarıldı.

Yaşanan olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı anlatılan iddianamede taksi sürücü Topal’ın “Cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından 11 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamenin kabulüne karar veren Asliye Ceza Mahkemesi taksicinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli Birol Topal önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Malatya'da facia gibi kaza... 7 kişi hayatını kaybetti

Saadet zinciri cinayetle kırıldı

İstanbul'da korkunç kavga! Lise öğrencisinin kafatası parçalandı

İstanbul'da bu ilçelere sağanak uyarısı