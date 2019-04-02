Turiste tacizle suçlanan taksiciye 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan 1 yıl 4 ay hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuriste tacizle suçlanan taksiciye 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan 1 yıl 4 ay hapis
GeriGündem Turiste tacizle suçlanan taksiciye 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan 1 yıl 4 ay hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özden ATİK/İSTANBUL (DHA)
02.04.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Turiste tacizle suçlanan taksiciye 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan 1 yıl 4 ay hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilerek tutuksuz yargılanan taksici Birol Topal, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Cinsel saldırı" suçu yönünden ise şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesi yönünde karar verildi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Birol Topal avukatı ile geldi. Müşteki Nıoon Sonthu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek, sanık Topal'a karar verilmeden önce son kez savunma yapıp yapmayacağı soruldu.

"ŞAKALAŞTIK, OLAY FARKLI BOYUTA GELDİ"

Savunma yapan Birol Topal, Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünden aldığı yolcudan iddia edildiği gibi 80 lira değil sadece 30 lira aldığını ve kadına taciz etme amacıyla yaklaşmadığını belirtti. Sanık Topal, "Şakalaştık ancak olay daha sonra farklı bir boyuta geldi. Müşteki, tutuklandığım zaman ailemle görüşüp uzlaşmak için 10 bin lira para almış. Uzlaşma raporu düzenlenirken, yurt dışında olduğunu belirterek 20 bin lira daha istemiş ve 'yoksa uzlaşmam' demiş. Parayı ödemedik. Oysa o dönem Türkiye'de olduğuna dair deliller var. Büyük bir zarar içindeyim" dedi.

"REFLEKS OLARAK ELİ DEĞMİŞ OLABİLİR"

Sanık avukatı da, müştekinin 100 lira para ödediğini ve müvekkilinin önce 20, daha sonra da 50 lirasını geri verdiğini söyleyerek "Nitelikli hırsızlık suçu oluşmamıştır, yasada belirtilen olaylar yaşanmamıştır. Cinsel saldırı yönünden ise müvekkilim bu amaçla hareket etmemiştir. Refleks olarak müştekiye eli değmiş olabilir. Zaten müşteki de bu suçlamayla ilgili şikayetini geri çekmiştir" diyerek "cinsel saldırı" yönünden davanın düşürülmesini talep etti.

Sanık Birol Topal son sözünde, yurtdışında olması nedeniyle müştekiye uçak bileti ve yol masrafını ödemek istediğini ancak müştekinin bunu kabul etmediğini söyledi. Topal, kendisinden 20 bin lira istemesi üzerine uzlaşamadıklarını ifade etti.

1 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme sanık Birol Topal'ın, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen herhangi bir indirim yoluna gitmeyen mahkeme, sanık hakkında daha önce İstanbul 2. Sulh Ceza, İstanbul 87, 74 ve 64. Asliye Ceza Mahkemelerinde verilmiş kararların ertelendiğine işaret ederek, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Sanık Topal hakkında, "cinsel saldırı" suçu yönünden açılan davanın, şikayetçi Nıoon Sonthu'nun şikayetini geri çekmesi nedeniyle düşürülmesine karar veren mahkeme, ertelenmiş diğer kararlar yönünden ilgili mahkemelere ihbarda bulunulmasını da hükme bağladı. Kararını açıkladıktan sonra hakim, sanığa, "Ertelenmiş çok sayıda davan var. Bu kararın kesinleşirse o davalarda verilen kararların hepsi açıklanır. 7 gün içinde itiraz etme süren var" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tayland uyruklu müşteki Nıoon Sonthu'nın bir alışveriş merkezinden Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindiği belirtilerek taksi sürücüsü Birol Topal'ın önce 60 liraya gidebileceğini, Nıoon Sonthu'nun daha önce 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine de 30 liraya anlaştıkları anlatılıyordu. İddianamede turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ancak taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu, taksimetreyi açmadığı ve yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söyleyerek müştekinin sağ elini zorla tutup okşadığı öne sürülüyordu. Yaşanan olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı anlatılan iddianamede, şüpheli Birol Topal'ın hakkındaki suçlamaları reddettiği, ancak cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 lira alarak 20 lira verdiğinin görüldüğü belirtiliyordu. İddianamede, taksi sürücüsü Topal'ın "Cinsel saldırı" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. Sanık Birol Topal, 12 Kasım'da tutuklanmış, 11 Aralık 2018 tarihli ilk duruşmada ise tahliye edilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti'den flaş karar! İstanbul'un tüm ilçelerinde seçime itiraz edilecek...

"Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir"

AK Parti İl Başkanı Şenocak duyurmuştu... İşte o belgeler

"İptal oylar sonucu değiştirebilir"