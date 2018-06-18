Turiste fayton taşımaya elektrikli araç

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Yenikapı mitinginde Büyükada’daki fayton tartışmasına son noktayı koyup, atları özgürlüklerine kavuşturmak için 5119 sayılı yasayla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söylemesi üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da elektrikli araçla ulaşımın ilk sinyallerini verdi. İBB’den yapılan açıklamada, Adalar’da ulaşım yükünü faytonların sırtından alacak 2’si açık, 2’si kapalı 12’şer kişilik 4 elektrikli aracın hazır olduğu bildirildi. Elektrikli araçların test seferleri yakında Kınalıada’da başlayacak. İSPARK tarafından işletilecek elektrikli araçlara binen yolcular, İstanbul Kart kullanacak. Standart İstanbul Kart ücreti olarak tam 2.65, öğrenci 1.25 TL olacak. İBB’den yapılan açıklamada, faytonların nostalji ve gezi amaçlı kullanılacağı, Büyükada’daki faytonların adanın doğusundaki büyük ve küçük tur güzergâhında bulunan ormanlık alanla sınırlandırılacağı belirtildi.

çıklamada “Faytonların, İBB meclisinin yetkilendirdiği iştirak tarafından uzun dönem kiralama veya satın alma yöntemiyle sahiplerinden alınarak trafikten çekilmesi hedefleniyor” denildi.







‘FAYTONCULAR MAĞDUR EDİLMEMELİ’

Adalar Belediyesi Başkanı Atilla Aytaç ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Adalarda yüzyıldan fazla süredir faytonculuk var. Ada sakinlerinin bir kısmı faytonculukla uğraşıyor. Ancak bu faytonların denetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Belediyemizin faytonlar üzerinde bir kontrolü yoktur. Faytonlar ile ilgili bir düzenleme yapılacaksa bu geniş çaplı bir çalışma sonucu olmalıdır. Ada sakinleri, faytoncular, hayvanseverler ve STK’lardan görüşler alınmalıdır. Bu süreçte faytoncular mağdur edilmeden ekonomik ve sosyal hakları düşünülerek düzenleme yapılmalıdır. Bilindiği gibi adalarda atlardan dolayı Ruam karantinası var. Geçtiğimiz günlerde onlarca at Adalar’a getirildi. Edindiğim bilgiye göre bu atlar ilk önce Adalar’a alınmadı. Daha sonra milletvekili adayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak devreye girdi. Verilen izin sonrası atlar Adalar’a alındı. Daha sonra ise bu atlar 1 ay süreyle Ruam karantinasına alındı. Şu anda atlar karantina altında tutuluyorlar.”(Fırat ALKAÇ / İSTANBUL)