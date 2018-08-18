Turist kavgası... Kafasında şişe kırdılar
BEYOĞLU’nda İstiklal Caddesi Mis Sokak’ta dün sabah saatlerinde Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karıştı.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan kavga sırasında, kafasında şişe kırılan kişi kanlar içinde yere yığılırken, kadınlardan biri ise elinden yaralandı. Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınları çevredekiler ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavga eden kadınlarla şişeyle yaralama olayını gerçekleştiren kişiyi gözaltına aldı.
Kafasından yaralanan kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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