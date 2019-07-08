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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT/DHA
08.07.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Büyük şok yaşadı! '3 kişilerdi biri gözcülük yapıyordu'

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BEYOĞLU'nda otelinden çıkan Faslı kadın turist, cadde ortasında kapkaça uğradı. Çantasını vermek istemeyen turist, metrelerce yerde sürüklendi. Büyük şok yaşayan kadın turist, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Dolapdere Taksim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otellerinden çıkan iki kadın turist, caddede yürürken arkadan gelen iki kişi turistlerden birinin elindeki çantayı çalmak istedi. Çantasını bırakmak istemeyen Faslı turist metrelerce yerde sürüklendi. İki kapkaççı bir süre sonra çanta ile ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Yerde sürüklenen kadın turist vatandaşlar tarafından kaldırıma oturtularak olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde sürüklenen kadın turisti ambulansa alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

Polis ekipleri kapkaça uğrayan kadın turistten ve arkadaşından kapkaççıların eşkallerini ve kaçış yönlerini aldı. Kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri mağdur turisti karakola götürdü.

KADIN TURİST ÇANTAYI VERMEYİNCE UZUN SÜRE YERDE SÜRÜKLENDİ

Turistlere yardım eden görgü tanığı Doğukan Özdemir, "Kapkaççılar 3 kişiydi. Biri gözcülük yapıyordu. Diğer iki kişi de kadın turistin çantasını almaya çalıştı. Turist, çantasını vermeyince uzun süre yerde sürüklendi. Bir süre sonra çantayı alan kapkaççılar ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Ben de turistlere yardım ederek buraya getirdim" dedi.

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