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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Turist adamdan Türk kız arkadaşına sokak ortasında şiddet

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İstanbul, Beşiktaş’ta yabancı uyruklu erkek şahıs, kaldırımda birlikte yürüdüğü iki Türk kız arkadaşından birini güpegündüz sokak ortasında darp etti. Kadına tekme ve yumruklarla saldıran zanlı, vatandaşlarca uzaklaştırılırken o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.20 sıralarında Beşiktaş Akaretler’de meydana geldi. İddiaya göre, megakentin gözde semtindeki cadde üzerinde kaldırımdan yürüyen iki Türk kadın ile yabancı uyruklu bir erkek şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, kadınlardan birini itmeye başladı. Kadının bağırarak karşılık vermesi üzerine zanlı, bu kez yumruk ve tekmeler atarak cadde ortasında güpegündüz kadını darp etti.

Darp edilen kadın aldığı darbeler sonrasında şahsa vurarak ve iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak şahıs yine fiziki şiddet uygulayarak kadına vurdu. Kavgayı gören ve bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, koşarak kadının yanına geldi.

Vatandaşlarca ayrılan taraftan tekrar kaldırımdan Dolmabahçe istikametine devam etti. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADINI GÜPEGÜNDÜZ SOKAK ORTASINDA DARP ETTİ

Görüntülerde, erkek turist şahıs iki kadınla birlikte kaldırımda yürüyor. Bir süre sonra şahıs kadınla tartışmaya başlıyor. Tartışma büyüyünce şahıs kadına önce yumruk ardından da tekme atıyor. Diğer kadın ayırmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor.

Darp edilen kadın, erkek şahsa karşılık veriyor ancak tekrardan darp ediliyor. Vatandaşlar da koşarak kadınların ve zanlının yanına gelerek müdahalede bulunuyor. Daha sonra şahıs ve kadınlar olay yerinden ayrılıyor. 

“KADINA ŞİDDET UYGULANDI, OLACAK BİR İŞ DEĞİL”

Olayı gören terzi Nurettin Erkaya, “İçerideyken buradan gürültülü sesler geldi. Dışarıya çıkıp baktığımda kavga olduğunu gördüm. Erkek bayana saldırıyordu, tekme ve yumruk attı. Ayırmaya giderken ayrıldılar ve devam ettiler.

Kavgadan sonra ileride marketin önünde şahıs bayanı cama itmiş. Neden kavga ettiklerini bilmiyorum. Erkek olan yabancı, bayanlarda Türkçe konuşuyordu. Buradan yine sakindi, başka yerde yapmış olsa döverlerdi. Kadına şiddet uygulandı, olacak bir iş değil. Bir erkeğin bayana o şekilde davranması doğru değil” dedi.

Polis ekipleri saldırgan turisti yakalamak için çalışma başlattı. 

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