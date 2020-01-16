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Dursun Ekrem Er (İHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 15:07,Son Güncelleme:/

Turhal’da 51 parça tarihi eser ele geçirildi

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Turhal’da 51 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Turhal ilçesinde şüpheli 3 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 51 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesinde 3 şahsın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işlediğini tespit etti. Yapılan planlama ve alınan arama izni sonrasında ilçede çalışma başlatan ekipler H.G., Z.Ç. ve O.A. isimli 3 şahsın üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 9 adet taş obje, 2 adet kolye ucu, 1 adet mühür, 1 adet de yüzük olmak üzere toplamda 51 parça eser ele geçirdi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet de fişek ele geçirildiği öğrenilirken şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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