Turgutlu’nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü

Turgutlu'da, dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisi artan kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki mahalleler, beyaza büründü. Kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu.



Kar kalınlığı Ovacık Yaylası'nda 25, Dağ Marmara Bölgesi'ndeki kırsal mahallerde ise 20 santimetreyi buldu. Güney Mahallesi'nden Haciisalar Mahallesi'ne giden ana yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açmak için tuzlama ve kar küreme çalışmasına başladı. Karın yağdığı mahallelerde yaşayanlar, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



15 MAHALLENİN YOLU KAPANDI



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeniköy, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarıbozkır, Ören, Yunusdere, Hacıisalar, Kuşlar, Kabaçınar ve Karaköy mahalleleri, ulaşıma kapandı. Yetkililer, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.





