Turgut Özal mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 25. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Semra Özal, “Onun ne kadar değerli bir insan olduğunu zaman geçtikçe herkes şimdi daha iyi anladı” dedi.

Özal için Topkapı’da bulunan Anıt Mezar’da resmi tören düzenlendi. Yürümekte güçlük çeken Semra Özal mezara asansörle indirildi. Törene Özal’ın, oğulları Ahmet Özal, Efe Özal ile gelini ve torunları katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal da törende hazır bulundu. Resmi tören başlangıcında Cumhurbaşkanlığı çelengini Fahri Kasırga bıraktı. Özal’ın kısa bir özgeçmişinin okunduğu tören, saygı duruşunun ardından sona erdi.

Semra Özal yaptığı açıklamada, “Her gün acım, özlemim artıyor. Ne diyebilirim? Benim için çok zor, anlatılması çok güç bir şey. Onun ne kadar değerli bir insan olduğunu zaman geçtikçe herkes şimdi daha iyi anladı” dedi.

“ÖZAL ANADOLU İNSANINI DÜNYA İLE TANIŞTIRDI”

Bakan Bülent Tüfekçi ise, “Turgut Özal yaptığı icraatlarla devletçi bir anlayıştan liberal ekonomiye geçiş noktasında gerçekten Türkiye’de büyük adımlar attı. Türkiye’yi dünyayla rekabet edebilir hale getirmenin o zaman temellerini atmıştı. Kapalı ekonomiden dünyaya açık ekonomi haline getirdi. En önemlisi de Türk işadamlarını Anadolu insanını dünya ile tanıştırdı. Dünyayla iş yapabilir konuma getirdi. Türk malları dünyada bilinir, tanınır ve güvenilir hale geldi. Bütün bu adımları o zaman rahmetli Turgut Özal’ın adımıyla yapılmıştı. Bizler de bunun üzerine koyarak gidiyoruz. Gerçekten Türkiye unutmuyor ve rahmetle yad ediyor.” diye konuştu

“İNŞALLAH TÜRKİYE ONUN YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK”

Oğlu Ahmet Özal ise açıklamasında, “Şimdi onun yapmak istedikleri konuşuluyor. Bu tabi hatırlandıkça Türkiye’nin geleceğiyle ilgili güzel planlar yapılmasını sağlıyor. Allah razı olsun gelenler ve dua okuyanlardan. İnşallah Türkiye onun yolunda yürümeye devam edecek. İnsanlar da her geçen gün biraz daha rahmetle anıyor gibi geliyor bana. Allah mutlaka onun yolunda gitmemizi sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.