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    Turgut Özal anıldı

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    18.04.2018 - 00:14 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünün 25’inci yıldönümü dolayısıyla Topkapı’daki anıtmezarında dün tören düzenlendi.

    Törene Özal’ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet Özal, Efe Özal ile gelini ve torunları katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da törene katıldı.

    Semra Özal törende yaptığı açıklamada, “Her gün acım, özlemim artıyor. Ne diyebilirim? Benim için çok zor, anlatılması çok güç bir şey. Onun ne kadar değerli bir insan olduğunu zaman geçtikçe herkes şimdi daha iyi anladı” dedi.

    ERDOĞAN'DAN MESAJ
    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Turgut Özal’ın vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şöyle dedi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra seksenli yıllarda demokrasimizin tekrar canlanmasına katkılarıyla da aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yâd edilecektir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı vefatının 25. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.”

    Etiketler: turgut özal kimdir , gazetehaberleri , gündem
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