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    'Turgut Müdür'den çok iyi haber

    Hürriyet Haber
    06.06.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda derdest edilerek, başından vurulan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, uzun tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazandı. Turgut Aslan o darbe girişimi sırasında yaşananları, CNN TÜRK Muhabiri İsmail Umut Arabacı'ya anlattı.

    Turgut Aslan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Terörle Mücadele Daire Başkanı'ydı. 15 Temmuz gecesi darbecileri durdurmak için koruma polisiyle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na giden Turgut Aslan, carbeciler tarafından derdest edilmiş, hem kendisi hem de koruması başlarından vurulmuştu. Aslan'ın infaz edilmek için götürüldüğü anlara ilişkin fotoğraflar da dava sürecinde ortaya çıkmıştı. Darbe girişiminin önlenmesinin ardından Aslan ve koruması ağır yaralı olarak bulundu. Koruma polisi şehit oldu ama o uzun tedavinin ardından yaşam mücadelesini kazandı.

    CNN TÜRK'e konuşan Turgut Aslan, o geceyi ve yaşananları anlattı. "Bizim için demokrasi çok önemliydi. 15 Temmuz gecesi ben helikopterlerin havada dolaştığını görünce, bir anormallik var bu işte dedim. Jandarma Genel Komutanlığı'na gittim. Beni hemen derdest ettiler orda. Kafama sabaha karşı sıktılar. Çok tehlikeli bir örgüttü. Bunu anlatmamız lazımdı. Bize inanmıyorlardı ama 15 Temmuz tam zamanı oldu, inandılar" dedi.

    O dönem, Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olan Polis Başmüfettişi Ahmet Sula da, "Bu örgütü biliyorduk ama kimse böylesine bir ihaneti aklından geçirmezdi" açıklamasında bulundu.

     

    Etiketler: 15 Temmuz Darbe Girişimi , son dakika , haber , haberler , son dakika haberleri
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