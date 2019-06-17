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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 02:33, Son Güncelleme:

TÜRGEV, CHP adayının TV'deki açıklamalarına tepki gösterdi

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TÜRGEV, CHP adayının TV'deki açıklamalarına tepki gösterdi

TÜRGEV, CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun TV'deki açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TÜRGEV'in yaptığı açıklama şöyle;

İstanbul’da 23 Haziran’da yapılması planlanan Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleştirilen ve adayların konuk olduğu canlı yayında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı vakfımız hakkında bazı açıklamalar yapmıştır.

23 yıldır İstanbul’da ve Türkiye’de binlerce genç kızımızın eğitimine destek vermek üzere gece gündüz çalışan vakfımız dile getirilen ithamları kesinlikle hak etmemektedir.

Vakfımız, sunduğu imkanlarla dünyaya kucak açmış, 49 Yükseköğretim, 11 Ortaöğretim yurduyla tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen; araştıran, sorgulayan, öğrenen ve üreten girişimci genç kızlar yetiştirmeyi kendisine şiar edinmiş bir vakıftır.

İstanbul Büyükşehir belediyesi, vakfımıza, yayında ifade edildiği gibi, herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır. İstanbul büyükşehir belediyesi ile vakfımız arasında yapılan iş birliği yasallık, şeffaflık ve İstanbul halkına hizmet esasıyla

Benzeri pek çok sivil toplum kuruşu ile olan işbirliklerinden farksız şekilde yürütülmüştür. Vakfımızın isminin bir kaç kez anılarak, daha önce de sayısız kez yalanlanmış olan ifadelerin kullanılması büyük talihsizliktir.

İstanbul gibi vakıf kültürü ile anılan bir şehrin vakıflarının asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılması, vakıfların “kirli” vakıf - temiz vakıf gibi subjektif yorumlara açık şekilde ayrıştırılması başta İstanbulumuza büyük bir haksızlıktır.

Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz.

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