'Turcoin' vurgununda 11 bin 760'ar yÄ±l hapis istendi

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem Haberleri'Turcoin' vurgununda 11 bin 760'ar yÄ±l hapis istendi
GeriGÃ¼ndem 'Turcoin' vurgununda 11 bin 760'ar yÄ±l hapis istendi
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Selda Hatun TAN/DHA
28.02.2019 - 16:17, Son GÃ¼ncelleme:

'Turcoin' vurgununda 11 bin 760'ar yÄ±l hapis istendi

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
'Turcoin' vurgununda 11 bin 760'ar yÄ±l hapis istendi

KOCAELÄ°'de, yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan, 1176 kiÅŸiyi dolandÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen Sadun Kaya ile ortaÄŸÄ± Muhammet SatÄ±roÄŸlu'nun yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu'nun mÃ¼ÅŸteki sayÄ±sÄ±nca 3'er yÄ±ldan 10'ar yÄ±la kadar olmak Ã¼zere, toplam 3 bin 530'ar yÄ±ldan 11 bin 760'ar yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l Haziran ayÄ±ndaÂ Sadun Kaya ile Muhammet SatÄ±roÄŸlu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Merkezi Kocaeli, EskiÅŸehir ve KÄ±brÄ±s'ta bulunan ÅŸirketler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 'piramit satÄ±ÅŸ' yÃ¶ntemiyle sanal para 'Turcoin' kullanÄ±lÄ±p, yÃ¼ksek kazanÃ§ vaadi sunularak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu tutuklandÄ±.

Kocaeli 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 1176 kiÅŸiyi dolandÄ±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ± ile Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu ile 35 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±. 37 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Davaya tutuklu sanÄ±klar Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu, tutuksuz sanÄ±klar ve maÄŸdurlar katÄ±ldÄ±.

11 BÄ°N 760 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI Ä°STEMÄ°

Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianame kapsamÄ±nda tutuklu sanÄ±klar Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu'nun, 'Tacir veya ÅŸirket yÃ¶neticileriyle kooperatif yÃ¶neticilerinin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±', 'SuÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma' suÃ§larÄ±ndan, dosyadaki mÃ¼ÅŸteki sayÄ±sÄ±nca 3'er yÄ±ldan 10'ar yÄ±la kadar olmak Ã¼zere toplam 3 bin 530'ar yÄ±ldan 11 bin 760'ÅŸar yÄ±lla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. DiÄŸer 35 sanÄ±ÄŸÄ±n ise, 'Tacir veya ÅŸirket yÃ¶neticileriyle kooperatif yÃ¶neticilerinin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±', 'SuÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma' suÃ§undan 4'er yÄ±ldan 13'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

TOPLANTILARDA MANKENLER KULLANILDI

Ä°ddianamede, gÃ¼ven mekanizmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± referanslar gÃ¶sterilerek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, toplantÄ±larÄ±n masraftan kaÃ§Ä±nÄ±lmadan Ã¼nlÃ¼ sunucu ve mankenler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼ksek kar payÄ± ve komisyon oranlarÄ±nÄ±n bir ÅŸekilde insanlara makul gÃ¶sterildiÄŸi bilgileri yer aldÄ±. Ä°ddianamede deliller hakkÄ±nda, "Sisteme dahil olan bir yatÄ±rÄ±mcÄ±, eÄŸer sistemde kendi cÃ¼zdanÄ± yoksa, baÄŸlÄ± olduÄŸu lider vasÄ±tasÄ±yla ÅŸirketten asgari paket (asgari bin 500 lira, 2018 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 2 bin lira) almak suretiyle parayÄ± Sadun Kaya'nÄ±n KÄ±brÄ±s'ta bulunan ÅŸirket hesabÄ±na gÃ¶ndermektedir. Ãœstelik bu para yatÄ±rma iÅŸlemi henÃ¼z Kaya'nÄ±n ÅŸirketine yasal olarak ortak olmadan Ã¶nce de bu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirilmektedir. Nitekim yine Kaya'nÄ±n ortak olma tarihinden Ã¶nce iki ÅŸirket arasÄ±nda para transferi gerÃ§ekleÅŸtirilmektedir. TÃ¼m bu hususlar GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ve BDDK Denetim RaporlarÄ±'nda teyit edilmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.

SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMEDÄ°

DuruÅŸmada dinlenen Sadun Kaya, suÃ§lamanÄ±n Ã¶rgÃ¼t kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederek, hakkÄ±ndaki tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± reddettiÄŸini sÃ¶yledi. Sadun Kaya, "Turcoin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 61 kiÅŸi benden hizmet satÄ±n aldÄ±. Daha sonra hakkÄ±mda yapÄ±lan ÅŸikayetlerin ardÄ±ndan ben bu 61 kiÅŸiye parasÄ±nÄ± iade ettim. Elimde dekontlar mevcuttur. Ä°ddianamede 1176 kiÅŸiden bahsediliyor. Bu 61 kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan 1115 kiÅŸi benim ÅŸirketime 1 kuruÅŸ dahi Ã¶deme yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu 1115 kiÅŸi, iddianamede geÃ§en liderlere Ã¶deme yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumun da benimle bir alakasÄ± yoktur. Ben elektronik para satÄ±yorum. Bu durum tamamen yasaldÄ±r ve BDDK tarafÄ±ndan gerekli izinler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sistemi tasarlayan kiÅŸi Muhammet SatÄ±roÄŸlu'dur. Bu iÅŸin planlayÄ±cÄ±sÄ± da o dur. Kendisi 15 liralÄ±k kalemi 70 bin lira olarak ÅŸirkete fatura etmiÅŸtir. Muhammet SatÄ±roÄŸlu daha sonra hakkÄ±mda bir takÄ±m sÃ¶ylentiler Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r. AldÄ±ÄŸÄ±m 111 bitcoin ile 110 milyonluk bir kar elde ettiÄŸimi sÃ¶ylemiÅŸtir. Ancak bu rakam gerÃ§ek deÄŸil. Olsa olsa 1 milyonluk bir kar olur. Benim TÃ¼rkiye'de 3, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 22 ÅŸirketim bulunuyor. BugÃ¼ne kadar benim ÅŸirketime 20 milyon 500 bin liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu suÃ§lamalarÄ±n benimle bir ilgisi yok. 9 aydÄ±r tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

DuruÅŸma diÄŸer sanÄ±klarÄ±n dinlenilmesi ile devam etti.

Â 

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.02.2019)
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Ä°zleyen herkesi isyan ettirmiÅŸti! GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Erzurum'da Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler: 'BunlarÄ±n hiÃ§biri tesadÃ¼f deÄŸildi'

Prof. Dr. Beril DedeoÄŸlu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±Â

KadÄ±kÃ¶y vahÅŸetinde kan donduran sÃ¶zler