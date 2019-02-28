'Turcoin' vurgununda 11 bin 760'ar yÄ±l hapis istendi

Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l Haziran ayÄ±ndaÂ Sadun Kaya ile Muhammet SatÄ±roÄŸlu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Merkezi Kocaeli, EskiÅŸehir ve KÄ±brÄ±s'ta bulunan ÅŸirketler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 'piramit satÄ±ÅŸ' yÃ¶ntemiyle sanal para 'Turcoin' kullanÄ±lÄ±p, yÃ¼ksek kazanÃ§ vaadi sunularak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu tutuklandÄ±.

Kocaeli 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 1176 kiÅŸiyi dolandÄ±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ± ile Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu ile 35 kiÅŸi hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±. 37 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Davaya tutuklu sanÄ±klar Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu, tutuksuz sanÄ±klar ve maÄŸdurlar katÄ±ldÄ±.

11 BÄ°N 760 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI Ä°STEMÄ°

Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianame kapsamÄ±nda tutuklu sanÄ±klar Sadun Kaya ve Muhammet SatÄ±roÄŸlu'nun, 'Tacir veya ÅŸirket yÃ¶neticileriyle kooperatif yÃ¶neticilerinin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±', 'SuÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma' suÃ§larÄ±ndan, dosyadaki mÃ¼ÅŸteki sayÄ±sÄ±nca 3'er yÄ±ldan 10'ar yÄ±la kadar olmak Ã¼zere toplam 3 bin 530'ar yÄ±ldan 11 bin 760'ÅŸar yÄ±lla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. DiÄŸer 35 sanÄ±ÄŸÄ±n ise, 'Tacir veya ÅŸirket yÃ¶neticileriyle kooperatif yÃ¶neticilerinin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±', 'SuÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma' suÃ§undan 4'er yÄ±ldan 13'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

TOPLANTILARDA MANKENLER KULLANILDI

Ä°ddianamede, gÃ¼ven mekanizmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± referanslar gÃ¶sterilerek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, toplantÄ±larÄ±n masraftan kaÃ§Ä±nÄ±lmadan Ã¼nlÃ¼ sunucu ve mankenler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼ksek kar payÄ± ve komisyon oranlarÄ±nÄ±n bir ÅŸekilde insanlara makul gÃ¶sterildiÄŸi bilgileri yer aldÄ±. Ä°ddianamede deliller hakkÄ±nda, "Sisteme dahil olan bir yatÄ±rÄ±mcÄ±, eÄŸer sistemde kendi cÃ¼zdanÄ± yoksa, baÄŸlÄ± olduÄŸu lider vasÄ±tasÄ±yla ÅŸirketten asgari paket (asgari bin 500 lira, 2018 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 2 bin lira) almak suretiyle parayÄ± Sadun Kaya'nÄ±n KÄ±brÄ±s'ta bulunan ÅŸirket hesabÄ±na gÃ¶ndermektedir. Ãœstelik bu para yatÄ±rma iÅŸlemi henÃ¼z Kaya'nÄ±n ÅŸirketine yasal olarak ortak olmadan Ã¶nce de bu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirilmektedir. Nitekim yine Kaya'nÄ±n ortak olma tarihinden Ã¶nce iki ÅŸirket arasÄ±nda para transferi gerÃ§ekleÅŸtirilmektedir. TÃ¼m bu hususlar GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ve BDDK Denetim RaporlarÄ±'nda teyit edilmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.

SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMEDÄ°

DuruÅŸmada dinlenen Sadun Kaya, suÃ§lamanÄ±n Ã¶rgÃ¼t kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederek, hakkÄ±ndaki tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± reddettiÄŸini sÃ¶yledi. Sadun Kaya, "Turcoin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 61 kiÅŸi benden hizmet satÄ±n aldÄ±. Daha sonra hakkÄ±mda yapÄ±lan ÅŸikayetlerin ardÄ±ndan ben bu 61 kiÅŸiye parasÄ±nÄ± iade ettim. Elimde dekontlar mevcuttur. Ä°ddianamede 1176 kiÅŸiden bahsediliyor. Bu 61 kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan 1115 kiÅŸi benim ÅŸirketime 1 kuruÅŸ dahi Ã¶deme yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu 1115 kiÅŸi, iddianamede geÃ§en liderlere Ã¶deme yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumun da benimle bir alakasÄ± yoktur. Ben elektronik para satÄ±yorum. Bu durum tamamen yasaldÄ±r ve BDDK tarafÄ±ndan gerekli izinler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sistemi tasarlayan kiÅŸi Muhammet SatÄ±roÄŸlu'dur. Bu iÅŸin planlayÄ±cÄ±sÄ± da o dur. Kendisi 15 liralÄ±k kalemi 70 bin lira olarak ÅŸirkete fatura etmiÅŸtir. Muhammet SatÄ±roÄŸlu daha sonra hakkÄ±mda bir takÄ±m sÃ¶ylentiler Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r. AldÄ±ÄŸÄ±m 111 bitcoin ile 110 milyonluk bir kar elde ettiÄŸimi sÃ¶ylemiÅŸtir. Ancak bu rakam gerÃ§ek deÄŸil. Olsa olsa 1 milyonluk bir kar olur. Benim TÃ¼rkiye'de 3, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 22 ÅŸirketim bulunuyor. BugÃ¼ne kadar benim ÅŸirketime 20 milyon 500 bin liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Bu suÃ§lamalarÄ±n benimle bir ilgisi yok. 9 aydÄ±r tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

DuruÅŸma diÄŸer sanÄ±klarÄ±n dinlenilmesi ile devam etti.

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