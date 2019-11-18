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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında? Amerika’daki yarışmadan neden çekildi?

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Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında? Amerika’daki yarışmadan neden çekildi?
Turabi Çamkıran'ın, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yaptığı açıklamalar şöyle:

Sakatlığım yüzünden üçüncü kez şampiyon olamadım Survivor’da. Survivor, son bir ayda kazanılıyor. Tam bunları yapacağım zaman sakatlandım, bir ay hastanede yattım.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışması ile adını duyuran Turabi Çamkıran, başarılarının yanı sıra yaşadığı tartışmalarla da gündeme geliyor. Başarısı ve hırsıyla adından söz ettiren Turabi Çamkıran, Amerika'da oldukça ünlenmişti. Peki, Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında? Amerika’daki yarışmadan neden çekildi?

Turabi Çamkıran 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir. Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı. Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı. Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

Daha önce Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu 'Dünya Savaşı' programında da şampiyon olmuştu. Üç kez mücadele ettiği 'Survivor'da iki kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl birinci olduğu 'War of the Worlds' yarışmasına yeniden katıldı.

Bir yarışmacı kendisine tepki gösterince sinirlerine hakim olamayan Turabi, güvenlik görevlileri tarafından zor sakinleştirildi.

"KORUMALAR OLMADIĞI ZAMAN O TAVUĞUN BÜTÜN KEMİKLERİNİ KIRARIM"

Yarışmadan çekilme kararı alan başarılı sporcu, kavga sonrası Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Turabi Çamkıran, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum diyerek diskalifiye iddialarını yalanadı. Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım" ifadelerini kullandı.

 

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