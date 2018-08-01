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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İsa ÇİÇEK/DHA
01.08.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti! Büyük şüphe

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Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti! Büyük şüphe

DÜZCE Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı sonrası yaşamını yitiren avukat Selin Selem’in (23) acılı babası Burhan Selem, kızının tedavisi süreci ve sonrasında düzenlenen resmi evrakın birer kopyasını istediğini fakat hastane yönetimi tarafından verilmediğini iddia etti.

Sapanca’da avukat Selin Selem, 10 Temmuz 2018’de Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı oldu. Operasyondan sonra fenalaşan Selin Selem yaşamını yitirdi. Burhan Selem, kızının ölümüyle ilgili yasal süreç başlattıklarını söyledi. Acılı baba, "Dün hastaneye giderek kızımın hasta dosyasının onaylı birer örneklerini almak istediğimi söyledim. Resmi dilekçe ile başvurumu yaptım. Ancak hastane yönetimi tarafından pek anlam veremediğim bir şekilde dosyadaki bilgi ve belgelere ulaşımım engellendi. Bunun üzerine dosya ve bilgilere ulaşımımı engelleyen hastane başhekimi hakkında Düzce Yenikent polis karakoluna giderek şikayette bulundum" dedi.

Kızının ölümüyle ilgili bazı sorulara cevap bulmaya çalıştığını, ancak engellerle karşılaştığını belirten Burhan Selem, "Kafamdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum fakat çeşitli engellemelerle karşılaşıyorum ve bu konuda bir gelişme sağlayamadım henüz. Dosyamızı hasta haklarının 16’ncı maddesine göre, hastanın ve yakınlarının dosyayı inceleme, bilgi ve belge alma hakları olduğu halde söylememize rağmen hastane yönetimi tarafından dosyanın verilemeyeceği, dosyanın muhafaza altına alındığını ve idari soruşturma yaptıklarını söylediler. Ancak ben zaten idari soruşturma kapsamında istemedim. Çocuğuma yapılan tedavi ile tetkiklerin ve doktorların yapmış olduğu işlemleri görmek amacıyla istedim ama vermediler. Şikayetimizi yaptık, artık gerekli idari yaptırım ve tetkikler devam edecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

’HASTANE YÖNETİMİNİN YAPTIĞI YASAL DEĞİL’

Kızının tedavi süreciyle ilgili bilgi almak istediğini ifade eden Burhan Selem, "Hastane yönetiminin bana dosyamın örneklerini vermemesi aslında yasal değildir. Dava devam ettiği için hukuk birimi tarafında verilmeyeceği söylendi. Fakat henüz açılmış bir dava yok ve soruşturma yapılmakta. Anladığım kadarıyla bu dosyanın hastaya verilmemesinde, hastane yönetimi yüzünden hasta bilgi ve belgelerine ulaşımı engellenmektedir. Bu bizim yasal hakkımız olduğu halde bu yasal haktan yararlandırılmıyoruz. Ben bir an önce kızıma yapılan tedavi süreciyle ilgili bilgi verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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