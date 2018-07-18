Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?
GeriGündem Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
18.07.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu bir yöntem olan tüp bebek tedavisi, son yıllarda ciddi başarı oranı ile dikkatleri çekiyor. Tüp bebek tedavisi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar da, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?

Tüp bebek tedavisine olan talep son dönemlerde artış gösteriyor. Her geçen gün tüp bebek tedavisine yeni bir destek tedavi yöntemi geliştiriliyor ve tüp bebek tedavisindeki başarı oranı artmaya devam ediyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ışığında, tüp bebek tedavisi hakkında merak edilen detaylar...

Tanımı: Tüp bebek tedavisi, normal yollarla gebe kalamayan veya gebelik şansı çok az olan evli çiftlerin gebelik şansını artıran bir tedavi yöntemidir.

Şikayetleri: 1 yıl süreyle (35 yaş üstü için 6 ay olarak beklenir)normal korunmasız ilişki sonrası kişinin gebe kalamaması ve ya düşükler yaşaması nedeniyle; öncelikle hap ve iğne tedavisiyle gebe kalamama, arkasından 3 aşılama yöntemiyle de gebe kalamaması olarak açıklanabilir.

Bulguları: Hasta için bulgu yoktur. Doktor muayenesi sonrası;

Hastanın 18-45 yas arası olması

Kadın iç ve dış genital organların normal olması gerekmektedir. Ayrıca;

Açıklanamayan kısırlık durumlarında;

Baba adayının sperm kalite bozuklukları, azospermide

Anne adayının yumurtlama bozukluklarında, ileri derece polikistikover sendromu durumunda

Anne adayının tüplerin her ikisininde tıkalı olması durumlarında

Endometriyozis hastalığı, endometriyoma (çikolata kistleri) durumunda               

Servikal etken tespit edildiğinde

Bağışıklık sistemi etkenleri söz konusu olduğunda tüp bebek tedavisi düşünülebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Erkeğin sperm testi

Kadın için ayrıntılı jinekolojik muayene, detaylı rahim ultrasonu, hormonlar tetkik edilmeli, gerekli ise rahim filmi çekilmelidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Anne adayının yumurtalarının suni yollarla geliştirilmesi için; haplarla ve iğnelerle yumurtalıkları uyarılır, böylece birden fazla yumurta elde edilmesi sağlanır.

Anne adayının yumurtalarının toplanması işleminde; hafif uykulu halde olacak şekilde genel anestezi veya bölgesel anestezi eşliğinde ultrason yardımı ile İğneyle olabildiğince sağlıklı yumurta toplanarak tüplere konulur.

Baba adayından gerekliyse laboratuvar ortamında tıbbi müdahale ile iğneyle ultrason eşliğinde sperm alınır. Gerekli değil ise normal yollarla sperm istenir.

Anne adayından elde edilen yumurtalar ile baba adayından elde edilen spermler uygun ve steril laboratuvar ortamında uzman embriyologlar tarafından özel cihazlarla bir araya getirilir. Aynı anne baba adayından birden fazla yumurta ve sperm ile suni döllenmeler gerçekleştirilir. Bu döllenmelerden bir kaç gün sonra suni ortamda anne rahmine yerleştirilecek yumurtalar embriyo adı verilen hücrelere dönüşür.

Oluşan en sağlıklı embriyolar anne adayının rahmine yerleştirilir. Geçirilen aşamaların en kolayı olan embriyonun anne rahmine yerleştirilmesi yine ultrason eşliğinde uzman bir kadın doğum doktoru tarafından yapılır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Ateş

Şiddetli karın ağrısı

El, yüz ve ayaklarda aşırı şişme

Şiddetli kanama

Çarpıntı durumlarında en yakın sağlık kuruluşunun acil servisine başvurunuz.

Ayrıca;

İstirahat ediniz.

Aşırı ve yorucu aktivitelerinizi erteleyiniz.

Cinsel ilişki yasaklarına uyunuz.

15 gün sonra gebelik testi için en yakın kadın doğum kliniğine başvurunuz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kerimcan Durmaz'ın 'kulağını çekin' dediği kişi ünlü şarkıcı çıktı

Avukatlarından Berberoğlu için flaş talep

Adnan Oktar operasyonunda ikinci dalga yolda

Son dakika... Genelkurmay Başkanı Güler'den ilk mesaj