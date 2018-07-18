Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?
Çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu bir yöntem olan tüp bebek tedavisi, son yıllarda ciddi başarı oranı ile dikkatleri çekiyor. Tüp bebek tedavisi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar da, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?
Tüp bebek tedavisine olan talep son dönemlerde artış gösteriyor. Her geçen gün tüp bebek tedavisine yeni bir destek tedavi yöntemi geliştiriliyor ve tüp bebek tedavisindeki başarı oranı artmaya devam ediyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ışığında, tüp bebek tedavisi hakkında merak edilen detaylar...
Tanımı: Tüp bebek tedavisi, normal yollarla gebe kalamayan veya gebelik şansı çok az olan evli çiftlerin gebelik şansını artıran bir tedavi yöntemidir.
Şikayetleri: 1 yıl süreyle (35 yaş üstü için 6 ay olarak beklenir)normal korunmasız ilişki sonrası kişinin gebe kalamaması ve ya düşükler yaşaması nedeniyle; öncelikle hap ve iğne tedavisiyle gebe kalamama, arkasından 3 aşılama yöntemiyle de gebe kalamaması olarak açıklanabilir.
Bulguları: Hasta için bulgu yoktur. Doktor muayenesi sonrası;
Hastanın 18-45 yas arası olması
Kadın iç ve dış genital organların normal olması gerekmektedir. Ayrıca;
Açıklanamayan kısırlık durumlarında;
Baba adayının sperm kalite bozuklukları, azospermide
Anne adayının yumurtlama bozukluklarında, ileri derece polikistikover sendromu durumunda
Anne adayının tüplerin her ikisininde tıkalı olması durumlarında
Endometriyozis hastalığı, endometriyoma (çikolata kistleri) durumunda
Servikal etken tespit edildiğinde
Bağışıklık sistemi etkenleri söz konusu olduğunda tüp bebek tedavisi düşünülebilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
Erkeğin sperm testi
Kadın için ayrıntılı jinekolojik muayene, detaylı rahim ultrasonu, hormonlar tetkik edilmeli, gerekli ise rahim filmi çekilmelidir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:
Anne adayının yumurtalarının suni yollarla geliştirilmesi için; haplarla ve iğnelerle yumurtalıkları uyarılır, böylece birden fazla yumurta elde edilmesi sağlanır.
Anne adayının yumurtalarının toplanması işleminde; hafif uykulu halde olacak şekilde genel anestezi veya bölgesel anestezi eşliğinde ultrason yardımı ile İğneyle olabildiğince sağlıklı yumurta toplanarak tüplere konulur.
Baba adayından gerekliyse laboratuvar ortamında tıbbi müdahale ile iğneyle ultrason eşliğinde sperm alınır. Gerekli değil ise normal yollarla sperm istenir.
Anne adayından elde edilen yumurtalar ile baba adayından elde edilen spermler uygun ve steril laboratuvar ortamında uzman embriyologlar tarafından özel cihazlarla bir araya getirilir. Aynı anne baba adayından birden fazla yumurta ve sperm ile suni döllenmeler gerçekleştirilir. Bu döllenmelerden bir kaç gün sonra suni ortamda anne rahmine yerleştirilecek yumurtalar embriyo adı verilen hücrelere dönüşür.
Oluşan en sağlıklı embriyolar anne adayının rahmine yerleştirilir. Geçirilen aşamaların en kolayı olan embriyonun anne rahmine yerleştirilmesi yine ultrason eşliğinde uzman bir kadın doğum doktoru tarafından yapılır.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:
Ateş
Şiddetli karın ağrısı
El, yüz ve ayaklarda aşırı şişme
Şiddetli kanama
Çarpıntı durumlarında en yakın sağlık kuruluşunun acil servisine başvurunuz.
Ayrıca;
İstirahat ediniz.
Aşırı ve yorucu aktivitelerinizi erteleyiniz.
Cinsel ilişki yasaklarına uyunuz.
15 gün sonra gebelik testi için en yakın kadın doğum kliniğine başvurunuz.
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