Tünel’de cinayet
İTÜ Elektirik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar ve 2 arkadaşı dün akşam eğlenmek için Taksim İstiklal Caddesi’nde bir bara gitti.
Gece bardan çıkan gençler Tünel’deki tramvay durağına geldi. Durakta oturdukları sırada yanlarında 2 kişi belirdi. Kendilerinden para ve bira istedi. Gençlerin olumsuz yanıt vermesi üzerine 2 kişi ellerinde bıçak ve kırık şişeyle saldırdı. Halit Ayar, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, arkadaşı Mustafa S.M.’ de yaralandı. Üçüncü genç ise saldırıyı yara almadan atlattı. Çevre sakinleri hemen olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Halit Ayar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganların yakalanması için büyük çaplı bir çalışma başlattı. Görgü tanığı bir kişi olayı şöyle anlattı: “3 arkadaş durakta oturuyordu. 2 kişi gelip para istedi. Gençler vermeyince bıçakla saldırmaya başladılar. Bir tanesine bir şey olmadı. Diğerinin koluna vurmuşlardı, diğer çocuğunda göğsüne bıçağı sokmuşlardı. Saldırganların biri uzun, biri kısa boylu. Biri bıçaklıydı. Birinin elinde kırık şişe vardı.” m Çetin AYDIN/İSTANBUL
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