Tünel bombacısı PKK'lı terörist öldürüldü

Saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, tünelin kazıldığı bodrumu kiralayan şirketin Yüksekbağ adına olduğu ve saldırının planlamasını da yine onun yaptığı ifade edilmişti.

Merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yakındaki binanın bodrum katından kazdıkları tünelle Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına ulaşıp, yerleştirdikleri bombayı patlatması sonucu 1'i polis, 3 emniyet personelinin şehit edildiği saldırının firari sanığı Hiva Yüksekbağ'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. 'Zınar Amed' kod adlı PKK'lı terörist Yüksekbağ'ın 7 Haziran tarihinde Hani ilçesi Aşağıturalı köyünde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi. PKK'ya yakın sitelerde yer alan bilgiye göre, Yüksekbağ'ın öldürüldüğü çatışmada, 'Şevger Amed' kod adlı Vedat Çetin'in de ölü ele geçirildii kaydedildi.

İDDİANAMEDE ADI GEÇİYOR

Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, tünelin kazıldığı bodrumu kiralayan şirketin Hiva Yüksekbağ'a ait olduğu ve bu kişinin yakalanamadığı belirtildi. Savcı iddianamede, Yüksekbağ ile irtibatı tespit edilen ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yakalanan Mehmet Onur'un ifadesine genişçe yer verdi. Mehmet Onur iddianameye yansıyan ifadesinde şunları söyledi:

"Tünelin kazıldığı bodrum katını kiralayan Hiva Yüksekbağ bana sürekli maddi destek sağlıyordu. Bir poşette yüklü miktarda parası vardı. Parayı verdikten bir hafta sonra yine eve gelip, 'Sana verdiğim para benim değil. Bunların hepsi kanlı para, örgütün parası, bana bir yardımcı lazım' dedi. Bir süre sonra birlikte Lice'ye gittik. Orada örgüt mensupları ile görüştü. Hiva ile 'Eylül' kod adlı örgüt mensubu baş başa sohbet ettiler. 10 dakika sonra Eylül beni çağırdı ve uyuşturucu dosyam olduğu için, 'Seni Irak'a yollayalım. Ancak bizimle olacaksın ve yardım edeceksin' dedi. Bu durumu kimseye söylersem yüzümü bile değiştirsem beni bulup, ailemle birlikte mahvedeceklerini söyledi. 2016 yılının Ekim ayında Hiva beni dükkana götürdü. Daha önce aldığımız malzemeler oradaydı. Burada sokak girişine bakan kameralar vardı. Sonraki gün dükkana gittiğimizde çok sayıda çuval olduğunu gördüm. Dükkanın arka tarafında 4 fayansın yerinden çıkartılarak, kaldırıldığını ve betonunun kırıldığını gördüm. 'Burada polis okulunun altına tünel kazarak bomba yerleştireceğiz. Ben bunun için gerekli keşif çalışmalarını yaptım. Depoyu örgütün verdiği para ile 85 bin liraya aldım. İstersen git polise ihbar et. Seni ve aileni öldürürüz. Birkaç gün sonra spor salonunu patlatacağız.'

TÜNELİ 40 GÜNDE KAZMIŞLAR

Birkaç gün sonra işe başladıklarını kaydeden Onur, "Hilti ile Hiva'nın daha önceden açtığı yerden betonu kırarak kazı yaptık. Toprağı kazınca su çıkmaya başladı. Suyu motorla tahliye ettik. Toprağı kazarak yaklaşık 2,30 metre derinliğinde çukur kazdık. Çıkan toprakları çuvallara koyarak, araca yüklüyor ve boş arazilere atıyordu. Kazdığımız çukurun derinliğini elindeki lazermetre ile ölçüyordu. Yeterli derinliğe ulaşınca polis okuluna doğru tünel kazmamı söyledi. Yaklaşık 80x80 santimetre çaplı bir tünel kazmaya başladım. 40 gün boyunca saat 10.00-15.00 arası çalışarak bu tüneli kazdım. Beni bu işten çıkarmasını ve yapmak istemediğimi söyledim. Kazı işlemi emniyete bombalı araç ile yapılan saldırıdan 10-15 gün önce sona erdi. Daha önce trenle gelen iki örgüt mensubu da bu dükkandaydı. Tünelin geri kalan kısmını Hiva, Botan ve Harun Kod isimli örgüt mensuplarının kazdığını düşünüyorum. 2017 yılında nevruzdan bir hafta önce Hiva beni dükkana gönderdi. Kamyonetten 2 adet 20-25 kiloluk çöp poşetine sarılı paketi indirdi. Bunları dükkanın girişine koydum. Hiva da dışı çamur olan 15 un çuvalı büyüklüğünde ağızları bağlı çuvalları aldı. Vazgeçmem ya da başkasına söylemem durumunda bana ve aileme zarar vereceklerini, yüzümü değiştirsem bile beni infaz edeceklerini söylediler. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum" dedi.

İddianamede, saldırıyı, Hiva Yüksekbağ ve Mehmet Hüseyin Maral'ın terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki örgüt mensuplarıyla beraber planladıkları ifade edildi. Şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduklarını belirten savcı, Hiva Yüksekbağ ve diğer şüphelilerin örgütten aldıkları talimatla tünel kazmak amacıyla işyeri açtıkları, nüfusu son derece yoğun olan Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin araç tamir ve bakım onarım binasının orta kısmına kadar tünel kazdıkları, binanın alt kısmına yüklü miktarda patlayıcı yerleştirerek, patlattıkları kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği'nin Hiva Yüksekbağ'ın öldürüldüğü çatışmayla ilgili açıklama yapmıştı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Hani-Topçular Köyü karayolu güzergahındaki Şekale Tepe mevkiinde J.Uzm.Çvş. Sergen Çakmak ve Gönüllü Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in 19 Mart 2018 günü şehit edilmeleri, Hani-Topçular Köyü karayolu Şekale Tepe mevkiinde 42 DFL 52 plakalı kamyonun 29 Mayıs 2018 günü yakılması, Hani-Topçular- Yukarıturalı Köyü yol ayrımı bölgesinde Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel'in 30 Mayıs 2018 günü şehit edilmesi olaylarının failleri olan 2 terörist, 1 adet M-16 P.Tf., 1 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., 4 adet dolu M-16 P.Tf. şarjörü, 4 adet dolu AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 3 adet el bombası ve 1 adet el dürbünü ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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