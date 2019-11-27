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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)
27.11.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı... Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

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Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı... Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.

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  • Tunceliye mevsimin ilk karı yağdı... Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı
  • Tunceliye mevsimin ilk karı yağdı... Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı
  • Tunceliye mevsimin ilk karı yağdı... Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı
  • Tunceliye mevsimin ilk karı yağdı... Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı
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Soğuk havaların etkili olmaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı da sürüyor. Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

Tunceli- Erzincan karayolundaki Cankurtan, Hozat ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

3 İLÇEYE BAĞLI BİRÇOK KÖYÜ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tespit edilen kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Muşta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi
Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi
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