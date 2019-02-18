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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GÜMÜŞHANE (İHA)
18.02.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Tunceli'nin ardından şimdi de Gümüşhane’de görüntülendi

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Tunceli'nin ardından şimdi de Gümüşhane’de görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de görüntülenen ve dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan Beyaz Gelincik Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde kameralara takıldı.

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  • Tuncelinin ardından şimdi de Gümüşhane’de görüntülendi
  • Tuncelinin ardından şimdi de Gümüşhane’de görüntülendi
  • Tuncelinin ardından şimdi de Gümüşhane’de görüntülendi
  • Tuncelinin ardından şimdi de Gümüşhane’de görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sansargiller ailesinden olan Beyaz Gelincik, Gümüşhane’de yaşayan doğa fotoğrafçısı Metin Aydın tarafından merkeze bağlı Dibekli köyü kırsalında görüntülendi.

Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan Beyaz Gelincik, genellikle fare ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan Beyaz Gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor ve çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.

Gümüşhane Üniversitesinde memur olarak görev yapan ve hafta sonları doğa yürüyüşü yapıp fotoğraf çeken Aydın, Dibekli köyünden Süleyman Demir’in daveti üzerine hafta sonu bölgeye gittiğini söyledi.

Genelde Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) ile yürüyüş yaptıklarını fakat bu hafta bireysel yürüyüş sırasında beyaz gelinciğe denk geldiğini kaydeden Aydın, “Bu haftaki yürüyüşümüzü bireysel olarak yaptık. Dibekli köyüne yürüdük. Köyün bir kaç kilometre uzağında rastladık beyaz gelinciğe. Daha önce görmedim hiç. Birkaç gün önce Tunceli’de görüntülendiğini okumuştum. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için heyecanlandım ve aynı zamanda sevindim Gümüşhane’de görüldüğü için. Çok hareketli olduğu için çekmek bayağı zor oldu. Sürekli hareket ettiği için sürekli gözden kayboldu. Beni Dibekli köyündeki yürüyüşe davet ettiği için Süleyman Demir’e de teşekkür ediyorum” dedi.

Nesli tükenmekte olan "Beyaz Gelincik" Tunceli'de görüntülendi
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Tuncelide beyaz gelincik görüntülendi
Tunceli'de 'beyaz gelincik' görüntülendi 
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