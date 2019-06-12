Tunceli'den acı haber: 2 asker şehit oldu
Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.
SİMAV'A ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ
Şehit askerlerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) acı haberi, bu sabah sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine verildi.
Şehit haberini alan çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28), gözyaşı döktü. Şehit ailesinin tek katlı evine, Türk bayrağı asıldı.
İki kardeşin küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi.
2,5 ay önce izne geldiği öğrenilen Emre Üçkan'ın ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin kendilerini dün telefonla aradığını anlatarak, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu. (Mehmet YENEN/SİMAV, Kütahya - DHA)
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