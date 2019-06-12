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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.06.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Tunceli'den acı haber: 2 asker şehit oldu

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Tunceli'den acı haber: 2 asker şehit oldu
Şehit Ökkeş Ede (Sağda), Şehit Emre Üçkan (Solda)

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

Tunceli'de 2 asker şehit oldu
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SİMAV'A ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

Şehit askerlerden Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) acı haberi, bu sabah sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy köyünde yaşayan ailesine verildi.

Şehit haberini alan çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28), gözyaşı döktü. Şehit ailesinin tek katlı evine, Türk bayrağı asıldı.

İki kardeşin küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi.

2,5 ay önce izne geldiği öğrenilen Emre Üçkan'ın ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin kendilerini dün telefonla aradığını anlatarak, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu. (Mehmet YENEN/SİMAV, Kütahya - DHA)

Tunceliden acı haber: 2 asker şehit oldu

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