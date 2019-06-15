Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTunceli'de ters laleler jandarma korumasında
GeriGündem Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mücahit YOLCU-Ferit DEMİR-Selim KAYA/ TUNCELİ (DHA)
15.06.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

Türkiye'de çok az bölgede yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, Tunceli'de jandarma tarafından sıkı korumaya alındı. Ters lale çiçeği, soğanlarının yurt dışına kaçırılmaması ve zarar verilmemesi için jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Mayıs ayının ortalarında açılan ters lalenin sadece 15 günlük ömrü var.

Türkiye'de yetişen en özel bitkiler arasında olan ters laleler, Tunceli'de artık jandarmanın korumasında. 6 Haziran günü, Ovacık İlçesi’ne bağlı Ağaçpınar Köyü’nde ters laleleri koparan 3 kişiye Çevre Kanunu'nu ihlalden 60 bin 163'er liradan toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmasının ardından Tunceli Valiliği, ters laleler için sıkı koruma tedbirleri alındı.

Tuncelide ters laleler jandarma korumasında

'KORUMA ÖNLEMLERİMİZ DAHA SIKI VE DENETLEYİCİ OLACAK'

Tunceli'nin turizminde önemli yer tutan ters lalenin yetiştiği yerler arasında bulunan 2 bin rakımlı Alacık Köyü’ndeki Yastık Deresi'ni Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ziyaret etti. Ters lalelerin yetiştiği alanının etkileyici güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Vali Sonel, herkesin bu güzelliği görmeleri için çağrıda bulundu.

Tuncelide ters laleler jandarma korumasında

Vali Sonel, Tunceli bölgesinde yetişen ters lalelerin artık jandarma tarafından sıkı korumaya alındığını ifade ederek, "Türkiyemiz’e özgü endemik bir bitki türü olan ters laleleri jandarma ekiplerimiz ile doğa koruma ekiplerimizle bundan sonra daha sıkı koruyacağız. Ovacık İlçesi’nde 3 vatandaşımız bu ters laleleri doğal alanlarında köklerinden çıkararak götürmüşlerdi. Derhal tespit ederek gerekli idare para cezasını kestik. Ters laleler ülkemiz, Tunceli için ve gelecek nesillere aktarmak için çok önemli. Sunun için bundan sonra koruma önlemlerimiz daha sıkı ve denetleyici olacak" dedi.

Tuncelide ters laleler jandarma korumasında

'BURALAR BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR TERÖRİSTLERİN EYLEM YAPTIĞI YERLERDİ'

Vali Sonel, inceleme yaptığı ters lalelerin bulunduğu alan birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin eylem alanı olduğuna dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonla bölge artık huzur hâkim olduğunu söyledi.

Tuncelide ters laleler jandarma korumasında

Tunceli'nin huzur şehri olmasıyla turizmde önemli gelişmelerin yaşanacağını aktaran Vali Sonel, "Şu an bulunduğumuz bölge 2 bin rakımlı alan. Kutuderesi Vadisi'nin iç kesimlerinde bir yer. Buralar birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin eylem yaptığı yerlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük kararlılığı, Sayın İçişleri Bakanımız’ın büyük destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla Tunceli artık huzur şehri oldu. Huzur şehri ile birlikte Tunceli büyük bir değişim yaşanarak turist akınına uğradı. Ters laleleri her gün yüzlerce turist ziyaret ediyor. Bulunduğumuz alan vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Burayı turizme açtık bundan sonra binlerce insan burayı ziyarete gelecek. Tunceli artık turizm ve spor şehridir. Terör artık yok huzur ve güven var. Munzur Dağları, Pülümür Vadisi, Mercan Dağları Munzur Vadisi, Tunceli'nin her köşesi ayrı bir güzellik yansıtıyor. Ters laleleri görmemek, dokunmamak büyük bir kayıp, gelip görsünler buraları bu güzellikleri herkes yaşasın istiyoruz" diye konuştu.

Tuncelide ters laleler jandarma korumasında

Türkiye'nin endemik bitki türleri arasında yer alan koruma altındaki ters laleler, yoğunlukla Tunceli, Hakkâri ve Erzurum bölgelerinde yetişiyor. Mayıs ayının ortalarında açılan ters lalenin sadece 15 günlük ömrü var.

Tuncelide ters laleler jandarma korumasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şanlıurfa'yı karıştıran kavga: 6 kişi öldü
'Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz'
MHP lideri Bahçeli'den ABD'ye S-400 yanıtı
Ankara'da tecavüzcü hırsız dehşeti